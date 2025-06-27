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新台幣狂飆衝28元 央行踩煞車尾盤翻貶收29.18元
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新台幣狂飆衝28元 央行踩煞車尾盤翻貶收29.18元

2025/6/27 18:12（6/27 18:22 更新）
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新台幣兌美元今天收盤收29.18元。圖為新台幣與美元鈔票。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元今天收盤收29.18元。圖為新台幣與美元鈔票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）新台幣升值氣焰高漲，今天強勢突破29元整數關卡，睽違3年多重返28元，不過央行尾盤表態，出手沒收逾2角的升幅，匯價由升轉貶，收盤收29.18元，小貶1.5分。本週累計升值3.49角，週線連3升。

新台幣兌美元今天以29.14元開盤後，旋即啟動升勢，過了10時正式突破29元整數大關；眼見重要心理關卡破防，出口商不敢再等，傾巢而出，新台幣升勢更是一發不可收拾，盤中最高觸及28.904元，狂漲2.61角。

盤點這波新台幣升值力道，外匯交易員認為有3大因素，一是中東戰事平息且降息預期發酵，風險偏好升溫，熱錢大舉流入，帶動台灣上演股匯雙漲；第二，本週新台幣幾乎是一天漲2角，出口商全數出動，「大大小小廠商都有出來，不賣不行」。

第三，先前投信多站在美元買方，將投資款匯出海外，然而，市場對美國財政赤字的擔憂，台灣投資人開始停損，啟動美債ETF贖回潮，成為另一股推升新台幣的力道。

新台幣狂升，引爆交投大量，今天台北及元太外匯市場總成交金額達25.49億美元。

外界關注央行穩匯態度，不過外匯交易員透露，央行今天盤中僅提供基本流動性，沒有強勢踩煞車，而是在尾盤作價，沒收全數升幅，畢竟國際匯市環境本來就有利新台幣升值，央行不至於扭轉方向，只是希望升值力道、速度不要太快太猛，因此尾盤壓回，讓新台幣呈「鋸齒狀升值」。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值3.49角，週線連3升。

回顧今年以來亞幣表現，新台幣狂漲12.34%，最強亞幣當之無愧，韓元上漲8.38%，日圓升值8.13%，新加坡幣也漲了6.6%，人民幣則因中國經濟問題未解、美中貿易戰延燒，匯率表現平淡，僅小漲1.81%。

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匯銀人士直言，「新台幣升值方向不會改變，28元沒有懸念了」，今天盤中飆到28元，雖然央行尾盤壓回29元，但這個價格對廠商而言「看得到吃不到」，下週一開盤，應該也是直奔28元。

匯銀人士分析，金融市場降息題材仍在發酵，下一步先觀察聯準會7月舉動，屆時會不會有漲多回吐的狀況；另外，如果人工智慧（AI）題材持續發燒，對出口拉動效果超乎預期，也將為新台幣提供支撐。（編輯：張均懋）1140627

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