台積電尾盤急拉 台股收在最高點22580點週漲534點
2025/6/27 13:54（6/27 14:05 更新）
（中央社記者曾仁凱台北27日電）美國降息預期，帶動新台幣升勢再起，今天兌美元盤中匯率升抵28字頭，不利出口商，台股維持平盤附近整理。尾盤台積電股價急拉，集中市場指數終場上漲87.74點，收在今天最高點22580.08點；台股週線上漲534.34點。
3大權值股漲跌互見，台積電終場上漲5元或0.47%，收在1080元；鴻海漲2元或1.23%，收在165元；聯發科下跌5元或0.39%，收1285元。
高價股如雲的矽智財（IP）族群今天表現強勁，創意盤中一度亮燈漲停，終場大漲90元或7.41%，收在1305元，世芯-KY、力旺、M31今天股價也都收紅。
另外新台幣強升，資產股衝鋒，新紡盤中一度亮燈漲停，終場大漲3.8元或6.08%，收在66.3元，南紡、農林、台肥、南港等也都收紅。
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野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析，台股從4月初美國宣布對等關稅造成股市暴跌以來，迅速強彈，一路愈震愈高，根據歷史經驗，60月均線向上遇破低翻，看好台股再創新高機率大。
但漢遠認為，對等關稅最壞的情境已過，相較於先前幾乎等同禁運的非理性水準，目前關稅回歸較能接受的理性水準。惟10%基本關稅仍在，全球經濟或多或少會受到影響，惟考量下半年美國有聯準會降息、年底有延長減稅法案等利多，有助股市中長期回歸上升軌道。（編輯：楊凱翔）1140627
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