加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／台電2025年度股東常會
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台積電尾盤急拉 台股收在最高點22580點週漲534點

2025/6/27 13:54（6/27 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股26日開低走高，收在最高點22580點，上漲87點。中央社記者王騰毅攝 114年6月26日
台股26日開低走高，收在最高點22580點，上漲87點。中央社記者王騰毅攝 114年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北27日電）美國降息預期，帶動新台幣升勢再起，今天兌美元盤中匯率升抵28字頭，不利出口商，台股維持平盤附近整理。尾盤台積電股價急拉，集中市場指數終場上漲87.74點，收在今天最高點22580.08點；台股週線上漲534.34點。

3大權值股漲跌互見，台積電終場上漲5元或0.47%，收在1080元；鴻海漲2元或1.23%，收在165元；聯發科下跌5元或0.39%，收1285元。

高價股如雲的矽智財（IP）族群今天表現強勁，創意盤中一度亮燈漲停，終場大漲90元或7.41%，收在1305元，世芯-KY、力旺、M31今天股價也都收紅。

另外新台幣強升，資產股衝鋒，新紡盤中一度亮燈漲停，終場大漲3.8元或6.08%，收在66.3元，南紡、農林、台肥、南港等也都收紅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析，台股從4月初美國宣布對等關稅造成股市暴跌以來，迅速強彈，一路愈震愈高，根據歷史經驗，60月均線向上遇破低翻，看好台股再創新高機率大。

但漢遠認為，對等關稅最壞的情境已過，相較於先前幾乎等同禁運的非理性水準，目前關稅回歸較能接受的理性水準。惟10%基本關稅仍在，全球經濟或多或少會受到影響，惟考量下半年美國有聯準會降息、年底有延長減稅法案等利多，有助股市中長期回歸上升軌道。（編輯：楊凱翔）1140627

#世芯-KY
#台股
#台積電
#收盤
#降息
#聯發科
#對等關稅
#權值股
延伸閱讀
新台幣升勢延續強漲逾2角 睽違3年多重返28元新台幣狂升站上28元 日圓換匯價再破底見0.2042美中簽貿易諒解 美商務部長：北京交付稀土就取消反制外資買反向ETF干擾匯市？央行：早與金管會共識設限
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美股續強 台股早盤高檔整理站穩年線
37
更多編輯台推薦新聞：