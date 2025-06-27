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新台幣狂升站上28元 日圓換匯價再破底見0.2042

2025/6/27 11:57（6/27 12:07 更新）
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日圓鈔票。（中央社檔案照片）
日圓鈔票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）新台幣升值氣焰高漲，今天上午強漲逾2角，挺進28元，漲勢居亞幣之冠，也讓哈日族意外迎來換匯超甜價格。根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天最低見到0.2042，再次破底。

美元走弱、熱錢湧入、出口商拋匯3大力道推動下，新台幣兌美元啟動猛烈升勢，本週迅速闖過29.5元、29.2元價位，今天更直接突破29元整數大關。新台幣匯率上午強漲逾2角，盤中最高升抵28.95元，改寫2022年4月中旬以來、逾3年新高。

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新台幣強勢上漲，將日圓甩在後頭，使得新台幣換匯價格再現超甜價位。台銀今天最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價最低見到0.2042，改寫新低紀錄。

若以旅費新台幣5萬元計算，今天可換得24萬4858日圓，相較今年4月22日的近期高點0.2351，才差2個多月，今天可多換3.2萬日圓，省荷包更有感。（編輯：林淑媛）1140627

#升值
#日圓
#台銀
#新台幣兌美元
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