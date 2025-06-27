新台幣升勢延續強漲逾2角 睽違3年多重返28元
2025/6/27 10:20（6/27 10:27 更新）
（中央社記者潘姿羽台北27日電）新台幣升值氣焰高漲，接連闖過29.5元、29.2元關卡後，今天直接闖過29元整數大關，挺進28元，盤中最高勁揚逾2角達28.962元，改寫逾3年盤中新高。
美元指數反彈，亞幣升勢受阻，新台幣仍展現強勁升勢，今天以29.14元開盤後，旋即啟動升勢，漲幅擴大至1角以上，並於接近9時50分時，站上29元整數大關，不過美元買盤旋即湧現，匯價轉為震盪，緊接著又在約10時20分，見到28.962元。
匯銀人士分析，雖然市場降息預期轉濃，美元偏弱等大環境因素，本來就支持新台幣走升，但這幾天新台幣升值速度還是超乎預期。
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近日央行穩匯多管齊下，甚至多了希望大型出口商上午10時過後再拋匯的「限時令」，匯銀人士指出，如今新台幣闖過29元重要心理關卡，央行是否進一步表態，也會影響市場的預期心理。
回顧前一次新台幣出現28元，已是2022年4月。探究這波新台幣強勢上漲的因素，央行近日給出說法，國際美元走弱，加上台灣經濟基本面較佳，使得新台幣升幅較大；尤其AI等新興科技應用需求殷切，台灣高科技產品出口表現亮麗， 也成為推升新台幣升值的力道。（編輯：楊凱翔）1140627
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