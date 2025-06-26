加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
復康聯盟黨主席屈宏義拍軍事圖交中方 一審判10年
首頁 / 產經

機械公會：台幣獨強業者哀鴻遍野 盼關稅越低越好

2025/6/26 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）新台幣匯率今天上午強升逾2角、升破29.2元，台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，新台幣強升已讓機械業「哀鴻遍野」，有聽說少數廠商暫停出貨、可能造成無薪假。他指出，新台幣近期「獨強」，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現。

談到美國對等關稅暫緩期可能在7月上旬到期，莊大立指出，公會期待談判結果關稅越低越好，不過公會強調「對等」，關稅和匯率應該與競爭對手國差不多。

機械公會上午舉行「食品機械產業標準」發布會，莊大立現身主持前，受到媒體包圍採訪，對匯率和關稅議題發表看法。

莊大立指出，新台幣匯率強升，「機械業傷得更重」，產業最在意的是近期新台幣「獨強」，機械業的競爭力越來越弱，獲利也越來越少。他指出，這對機械業者的經營意願還有士氣，打擊非常大，業者辛苦做下來，「不是不努力」，所有的努力成果被匯率侵蝕。

記者提問是否會員廠商向公會反應，莊大立並未直接回應，表示有聽說少數廠商選擇暫時不接單，因為接單根本就是虧損在賣，有可能造成無薪假。

莊大立指出，新台幣匯率相對包括日本、韓國、歐洲、中國大陸等競爭對手，匯率強非常多，對機械業出口競爭力影響很大。

談到關稅變數，莊大立指出，若台灣和競爭對手國關稅稅率差不多，代表彼此競爭基礎差距不大，業者或可接受，但不可否認，高關稅也會使得進口商成本增加，進口意願降低。

展望機械業下半年景氣市況，莊大立不諱言指出，美國總統川普關稅是很大變數，「一切要穩定」，才知道未來怎麼走，若一切都還不穩定，業者的投資意願非常低，一切要看川普跟各個國家的關稅談的結果。

google news透過 Google News追蹤中央社

展望今年機械業出口值與產值表現，莊大立說，未來還是要抱持樂觀態度，期盼川普和各國談判對等關稅能塵埃落定，期盼今年機械業業績較2024年持平，但關稅不確定下，不敢進一步預測。

莊大立重申，新台幣匯率短期大幅波動，廠商來不及反應，最重要的是新台幣「獨強」，對機械業來說，「這是最傷的」。他指出，機械公會多年來一直強調匯率對競爭力和獲利的影響，政府應該都知道，「就看怎麼拿捏」。（編輯：楊凱翔）1140626

莊大立
美國對等關稅衝擊 機械業：憂成最後一根稻草川普對等關稅 府院100小時盤整談判工具籌碼盼穩民心
川普
尼坦雅胡涉貪案 川普批政治迫害籲免除其刑責澤倫斯基呼籲審判蒲亭 稱歐美關係為抗俄關鍵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：