專家：新台幣未來仍有走升空間 但未達強勢升值2條件

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（中央社記者蘇思云台北26日電）新台幣兌美元今天收29.165元，創下逾3年新高。國泰世華銀首席經濟學家林啟超今天表示，觀察新台幣過去強勢升值要滿足2大條件，分別為美國大降息與外資大買超，目前並未完全達到2條件，不過，新台幣未來仍有一點升值空間。

國泰世華銀行今天下午舉行2025下半年全球投資趨勢論壇。國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢致詞時表示，今年是第5年舉辦論壇，今年投資市場增添許多不確定性，包括戰爭、關稅、利率、匯率，甚至通膨會持續多久，都帶給市場很多挑戰。

林啟超針對「川普2.0下的經濟新序」發表專題演講，過去4年多來，觀察美國10年期公債殖利率愈高、新台幣就愈貶，但川普去年11月當選美國總統後兩者失去相關性，直到近期才恢復相關性。

台灣央行過去有一套柳樹理論，如果匯率波動較大時，老大哥（指央行）會出來扶一下。林啟超分析，過去可能是6級風扶一下，未來老大哥可能13級風才會出手。觀察過去40年新台幣匯率變動，新台幣要強烈升值要有2大條件，一是美國大幅降息，二是外資大買超。

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觀察美國近期失業率與通膨狀況，林啟超指出，美國這幾個月失業人數確實有上揚，職缺數也在減少，今年下半年美國應會啟動降息節奏，但可能不會「大降息」。台灣製造業目前表現分歧，預期也不會到外資「大買超」，因此整體來看，新台幣可能還有一點升值空間，但可能並沒達到強烈升值的條件。

至於外界稱川普希望弱勢美元，林啟超對此抱懷疑態度，美國希望各國積極投資美國，川普不太可能希望美元長期貶值。美國的關稅收入目前每月增加150億美元幅度，如果美元愈來愈弱，美國進口通膨可能升溫，也可能衝擊中下階層家庭民生必需品費用增加。（編輯：林家嫻）1140626