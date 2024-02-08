日本旅遊聰明消費 日圓換匯教戰5大問答一次看

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（中央社記者蘇思云台北8日電）國境解封掀出境旅遊潮，去年前11月台灣民眾赴日本旅遊逼近383萬人次，幾乎是每3人出國就有1人去日本，高居台灣民眾最愛旅遊地，連帶推升日圓換匯行情。不過，日圓換匯方式眾多，當地刷卡或換日圓哪種較划算，整理5大關鍵問答。

問：如果要到銀行換日圓，銀行告示牌會有「現金匯率」跟「即期匯率」，兩者差異為何。

通常到國外工作、旅遊時，都有兌換他國貨幣的需求，這時候就需要到銀行換匯，告示牌上會看到兩大類匯率價格，分別是現金匯率與即期匯率。民眾換匯時，概念上是銀行把手中的貨幣賣給民眾，因此要看的是這兩類匯率下的「本行賣出價」。

所謂現金匯率，牽涉到實體鈔票，就會用現金匯率計算，由於銀行需要負擔現鈔的保管成本，因此，現金匯率會比即期匯率來得高。

即期匯率是指民眾透過網路銀行或APP方式，在外幣帳戶中把新台幣換成日圓，不牽涉拿實體鈔票時就適用即期匯率。即期匯率通常比現金匯率來得划算，換匯時間也很彈性，但未來若實體要領日圓現鈔時，因不同管道可能會加上手續費。

問：台灣常見的日圓換匯管道有哪些方式，各自優缺點為何。

如果要換日圓現鈔，建議在台灣可先透過3大管道換匯，包括現金臨櫃換匯、網路銀行或APP線上換匯以及外幣ATM領取日圓。

第1，現金臨櫃換匯。民眾直接到銀行臨櫃換日圓，匯率通常比較差，多數銀行會加收小額手續費新台幣100元至200元，少數如台灣銀行則沒有收手續費。臨櫃好處是外幣種類選擇多、換匯金額比較彈性，需要攜帶身分證等。

第2，網路銀行、APP線上換匯。民眾若線上換匯，必須開設外幣帳戶，此種方式適合對匯率趨勢較為敏感的民眾，部分銀行APP可設定匯率到價通知，也能參考日圓歷史匯率與平均買入成本等，當匯率比較優惠時，可提早換匯存入外幣帳戶，後續可以透過銀行或是外幣ATM領日圓，可能還會加上手續費。

不過，線上換匯時間要考量外匯市場交易時間，多數銀行是在營業日早上9時到下午4時，有些銀行也會延長到晚間或凌晨以利民眾使用，過年期間則沒有提供線上換匯。

第3，外幣ATM領取。本國銀行金融卡都可以在外幣ATM領外幣，好處是24小時都可以提領，但有可能面額選擇比較有限。

外幣ATM自新台幣帳戶領取日圓現鈔，以牌告現金匯率來計算，通常銀行會提供部分匯率減碼優惠。例如，國泰世華銀針對國泰世華用戶有提供外幣帳戶、新台幣帳戶提領免手續費，如果是他行用戶，則可使用新台幣帳戶來提領日圓。

總結3個管道，線上換匯時間相對彈性，匯率較好，不過，如果後續銀行臨櫃領取通常會有手續費；外幣ATM使用時間相對彈性，匯率比臨櫃換匯划算，但面額選擇較少；臨櫃換匯的匯率最差，且要搭配銀行分行營業時間，但面額選擇多。

問：抵達日本旅遊發現日圓現鈔不夠，可以到當地ATM領日圓現鈔嗎？須留意哪些注意事項？

Money101金融產品比較平台分析，若有日圓提款需求，民眾須持有具跨國提領服務的國際金融卡，並在有Mastercard或Cirrus標誌的ATM才能提款，不過海外ATM提款，手續費相對較多，最多可能有國內銀行手續費、海外銀行手續費以及國際換匯手續費等3種手續費。

財金公司也說，受到系統轉換影響，民眾拿晶片金融卡到日本ATM領取日圓現鈔的服務自去年11月底陸續喊停，財金公司正與日本金融機構洽商，規劃把晶片金融卡綁QR code後，在日本ATM直接以QR code掃碼提款。

問：如果到日本使用信用卡刷卡，需要留意哪些注意事項，才可以比較划算？

Money101金融產品比較平台解釋，海外刷卡消費每筆都會產生約1.3%到1.5%手續費，建議民眾刷信用卡當下要選擇使用日圓扣款，並選擇海外消費回饋1.5%以上的信用卡。

多家銀行也有推出雙幣卡，可以選美元、日圓等幣別，主要設計給需要常常出差的商務人士或旅居國外者，使用者須申請外幣帳戶才行。若選擇日圓的雙幣卡，使用上可以在匯率低點，外幣帳戶先線上換日圓，未來在日本刷雙幣卡時，則是扣外幣帳戶中的日圓，匯率上有一定優勢。不過，部分雙幣卡有年費門檻，因此仍要視個人需求與消費頻率而定。

Money101金融產品比較平台表示，信用卡和雙幣卡各有利弊，消費者也可以兩者都用，分散匯兌風險。舉例來說，若日本旅費預估要15萬日圓，其中10萬日圓可以雙幣卡消費，扣帳戶中事先換好的日圓，剩下的再以信用卡消費。

問：如果到日本旅遊，日圓現鈔跟刷卡該如何搭配最划算？

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日本仍有部分消費、小店可能只使用日圓現鈔，一般來說，建議民眾可以在台灣先換少量現鈔，其餘在日本比較大額消費，使用信用卡消費，真的不夠最後才會選擇到日本ATM提領日圓。

由於現金匯率比較差，也可能加上其他手續費，如果民眾換的日圓沒有用完，再換回新台幣，一來一往仍會有損失。海外刷信用卡雖然有海外消費手續費約1.5%，但如果信用卡在日本消費有高於1.5%回饋，相當於不收手續費並有其他回饋，會比現鈔消費來得划算。 （編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130208