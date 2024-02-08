出境旅遊熱 去年日圓現鈔換匯爆量成長逾2倍

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（中央社記者張璦台北8日電）日圓兌新台幣維持相對低點帶動民眾換匯熱潮，根據台灣銀行與兆豐銀行統計，去年全年日圓現鈔換匯爆量成長2、3倍，近期適逢農曆春節出遊旺季，今年1月兌換日圓依舊倍數成長，專家表示，元宵節前均是換匯時機點。

據統計，台灣銀行2023年賣出日圓現鈔量為2022年的2.46倍；同時，兆豐銀行2023年日圓的每月換匯量（買賣匯合計）規模約為1400億日圓，全年日圓換匯量較2022年度成長約10%，其中即期換匯量成長8%，現鈔換匯量大幅成長318%。

到了今年1月，兆豐銀日圓換匯量突破2000億日圓、達2006.92億日圓，與2023年同月相比，成長44%；其中，現鈔換匯量60.77億日圓，年增近126%。

兆豐銀指出，今年而言，由於市場普遍預期歐美央行將展開降息，而日本央行寬鬆貨幣政策則有望轉向，因此今年日圓有機會升值，不過，受年初日本石川地震影響，日本央行快速轉向可能性較低，將等日本春季薪資談判後，才有較大機會見到貨幣政策改變，預計日圓短期為區間波動，而長線偏升機會較大。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，近期日圓跌幅遠大於新台幣，以今年2月5日至7日左右來說，日圓兌新台幣再次下挫到30年來低點，現貨價一度逼近0.21，「這一風潮應會延續到元宵」。

陳有忠進一步說明，由於企業須發放年終獎金、民眾過年要包紅包，因此元宵節前是新台幣慣性需求高峰期，使其「易升難貶」；元宵節後，資金則會漸漸回到金融體系，加上市場將開始反映美國3月不降息、帶動美元翻強，屆時新台幣就不會如此強勢。

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他建議，如果民眾未來1、2個月要赴日旅遊，「絕佳換匯時間點就是在元宵以前」，元宵過後甜甜價可能不復見。

陳有忠表示，在日本尚未正式宣布結束負利率政策之前， 日圓兌美元會續貶 、往150大關靠攏；至於脫離負利率時程表，他分析，最快3月底、4月初，也就是趁春節調薪之際才會有動作，以降低調高利率後資金成本上揚的衝擊，預估日本一旦正式宣布終結負利率，日圓將大漲，不排除升破140。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130208