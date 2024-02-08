TWQR進軍日韓 民眾海外消費也能輕鬆掃碼支付

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）財金公司著眼台灣民眾海外旅遊潮正熱，將掃碼支付服務「TWQR」火速推展至日本、韓國，今年持續拓展特約商店店數，讓民眾海外也能輕鬆消費。

財金公司串連「銀行」及「電支機構」兩大支付體系，以「TWQR」作為共同標示，攜手合作推展QR Code支付服務；TWQR解決市面上各種支付QR Code規格各異、無法互通的痛點，民眾不管使用哪一個支付APP，只要掃同一張「TWQR」，就能輕鬆支付。

TW及QR字樣分別代表「台灣」及「QR Code」，兩者合體代表「台灣QR Code支付之共通標準與識別」。財金公司去年10月宣布TWQR服務正式啟動後，如火如荼地拓展版圖，今年1月，TWQR進軍海外，並以台灣民眾最愛的旅遊勝地日本打頭陣，韓國緊接在後。

財金公司主管表示，以台灣人最愛的出國地點排名來看，日本毫無懸念登上第1，韓國則是第3名，為了讓民眾在海外也能輕鬆支付，財金公司與日本、韓國合作，1月TWQR服務正式進軍海外，今年也會把拓展日韓的特約商店店數視為重點工作項目。

主管說明，民眾前往日韓，如果看到貼有TWQR標誌的店家，就代表是特約商店，可以拿出手機、點開台灣行動支付APP，就能掃碼支付。

財金公司表示，TWQR登陸韓國，進軍民眾赴韓必掃貨的便利商店、百貨公司等據點，如CU便利超商、GS25便利超商、新世界百貨等，共3萬5000家特約商店；民眾使用TWQR進行消費支付時，會直接於銀行帳戶完成扣款，除了省下1.5%跨國信用卡交易手續費，發卡機構更加碼祭出15%購物現金回饋。

至於台灣首波開通TWQR於韓國掃碼購物的發卡機構，計有台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、新光銀行、元大銀行及花蓮二信等13家，其他銀行及電支機構未來也將陸續響應加入。

不過財金公司主管提醒，海外使用TWQR掃碼支付，目前金會核准的部分只有金融機構，電子支付尚未被核准跨境支付業務；也就是說，民眾要在日韓使用TWQR，只能綁金融卡支付，若電支業者未來有意參與，走完申請流程後，應該也能緊跟再後、開通服務。

另外，民眾赴日旅遊，如果遇上日圓現鈔不夠，過去可以尋找貼有財金公司Logo標誌的ATM，使用金融卡進行跨國提款，並享有較優惠的手續費。

財金公司指出，此服務已經於去年底終止，目前正與日方洽談，未來以QR code掃碼方式提款，不過還有許多細節待磨合，「日本做事風格比較嚴謹，要一關一關過」。

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財金公司主管說明，日本金融卡提款服務喊卡，是因為日本便利商店的ATM機台換新，過去支援實體金融卡提款的機台成本較高，日方不考慮再沿用舊機台，服務才會終止。

財金主管補充，初步規劃以QR code掃碼提款的方案進行，但要先找到願意提供ATM機台的金融機構，同時有意與台灣合作；財金公司持續與日方洽商，但預估還需要一段時間磨合。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130208