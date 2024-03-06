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日本氣象協會預測多地櫻花提前開 東京3/19、大阪3/22

2024/3/6 16:52（3/6 17:30 更新）
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圖為2019年東京櫻花季，民眾在千鳥淵划船賞櫻。（中央社檔案照片）
圖為2019年東京櫻花季，民眾在千鳥淵划船賞櫻。（中央社檔案照片）
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（中央社東京6日綜合外電報導）一年一度的日本染井吉野櫻綻放花期即將到來。日本氣象協會今天公布最新預測指出，東京可能會在3月19日開花、3月25日盛開。

日本氣象協會今天公布2024年第3次櫻花開花預測。由於預測顯示3月氣溫較高，所以與上次預測相較，日本多數地方都可能提前開花。

根據最新預測，日本各地今年染井吉野櫻開花日會較往年來得早，東京及高知將在3月19日開花，福岡等地將在3月20日開花，目前預測東京櫻花盛開日將是3月25日。

至於其他城市，名古屋市將在3月21日開花；大阪市及廣島市3月22日開花；仙台市將在3月31日開花；青森市4月18日開花；北海道札幌市將在4月27日開花。

至於盛開日預測，東京落在3月25日；大阪市與廣島市同為3月30日；秋田市4月18日；青森市4月22日；北海道札幌市為4月30日。

雖然日本各地3月上旬氣溫變化劇烈，但整體來說，平均氣溫將和過往相去不遠。不過，從3月中旬到下旬，許多地方的平均氣溫將高於往年，因此會造成櫻花開花較往年更早開花。

共同社報導，日本氣象新聞公司（Weathernews）今天也公布開花預測，今年將由東京市區在3月19日打頭陣，東北地方北部接著在4月上旬開花、北海道在4月中旬開花。

另外，據日本氣象公司weather map在3月4日公布的預測，東京將在3月18日開花、盛開日預計出現在3月28日；大阪開花日預測在3月23日、盛開日4月1日。

至於日本氣象株式會社2月29日公布的今年第6次預測，東京將在3月22日開花、盛開日為3月29日。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130306

（圖取自日本氣象協會網頁tenki.jp）
（圖取自日本氣象協會網頁tenki.jp）
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