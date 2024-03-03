不只日韓 荷蘭瑞典美國加拿大也可賞櫻

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（中央社記者余曉涵台北3日電）大部分旅客赴國外賞櫻會選擇日本及韓國，但根據旅遊業者日前公布的全球6大賞櫻景點，荷蘭、瑞典、加拿大及美國也有美麗櫻花可以欣賞。

旅遊業者Agoda公布全球6大賞櫻景點，Agoda台灣總經理齊彥喆表示，櫻花季帶領旅客走進大自然，體驗櫻花綻放之美，分享全球各地不同的賞櫻景點，要讓旅客規劃賞櫻之旅。

日本東京不意外地入選6大賞櫻景點之一，根據Agoda搜尋數據，日本是台灣旅客在櫻花季首選目的地，除了距離近之外，作為日本的首都，東京將現代摩天大樓與古老傳統文化巧妙融合，在春天時，東京的公園、河岸以及寺廟被粉色櫻花點綴，其中最著名賞櫻地點包括上野公園、新宿御苑和淺草寺，旅客也可以選擇在東京迪士尼樂園一邊賞櫻一邊遊玩也是絕妙體驗。

韓國濟州島也入選上榜，Agoda表示，韓國櫻花從濟州島最先綻放，櫻花季期間會舉行濟州櫻花節，連接濟州第一高等學校公園、三池公園形成1條壯觀的櫻花走廊。除此之外，自3月底開始，漢拏樹木園櫻花大道盛開，由喬木園、灌木園、花木園等11個植物園和溫室組成的植物園區陷入一片粉嫩嫣紅。

Agoda指出，荷蘭阿姆斯特丹的櫻花林公園（Kersenbloesempark）以擁有400棵櫻花樹而聞名，這些樹是日本婦女社（Japan Women's Club）在2000年捐贈給阿姆斯特丹市政廳的禮物，讓旅客在春天盡情享受這片美景。

Agoda表示，瑞典首都斯德哥爾摩賞櫻最佳勝地非國王花園（Kungsträdgården）莫屬，每年4月底到5月初，百花爭豔為瑞典春天揭開序幕，盛開的櫻花樹在這座歷史悠久的城市天際線下增添了令人驚嘆的背景。

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加拿大溫哥華最佳賞櫻時節則落在3月中到4月下旬，Agoda說，可看到50多種櫻花品種、4萬多株櫻花樹，是全世界種植品種最齊全、數量最多的城市之一，在溫哥華有2700多個地區可以賞花，可能踏出旅館就能走進一片櫻花林。

美國華盛頓特區的國家櫻花節更是全球指標性活動，Agoda表示，櫻花節吸引了來自世界各地的遊客觀賞自1912年東京市贈送的3000多棵櫻花樹，特別是在3月底到4月初，潮汐湖畔的景色搭配著由粉紅花瓣圍繞的傑佛遜紀念堂，美不勝收。（編輯：管中維）1130303