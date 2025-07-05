中職36年選秀／何宗旂成棒隊磨練1年獲龍隊指名 阿嬤感動落淚

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）19歲投手何宗旂去年選秀失利，進桃園市成棒隊磨練1年，球速、控球提升，今年中職選秀第4輪獲味全龍指名，喊到名字當下阿嬤感動到哭，他希望有機會邀阿嬤進場看他比賽。

何宗旂去年從羅東高工畢業之後，挑戰中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，雖也有球隊有意招攬簽自主培訓球員合約，但他選擇先到桃園市成棒隊磨練。

面對業餘社會隊的打者，何宗旂接受中央社記者訪問時表示，層級跟高中打者很不同，業餘社會隊打者的選球更好、力量很大，失誤率低、頭腦清楚，在場上很會玩球。

1年的磨練成為養分，何宗旂強化體能，最快球速進步至148公里，均速、控球都有提升。他回憶，當初落選後，也曾考慮先讀大學，感謝桃園市成棒隊的教練團找他加入，「教練們知道我不是只想求穩定，我的目標是想要再往上挑戰更高層級，感謝他們很認真的栽培我。」

何宗旂回憶打球路上，阿嬤是最支持他的人，去年落選時鼓勵他繼續加油。今年選秀會，他特別回到台東跟家人一起看選秀，在被喊到名字當下，阿嬤感動落淚；何宗旂也希望之後職棒登板，有機會能邀請阿嬤進場看球。

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何宗旂選秀會上被龍隊指名，成為羅東高工隊史首人，另外1名羅東高工應屆畢業生捕手吳柏賢，則是在第7輪被統一7-ELEVEn獅隊指名。何宗旂表示，能成為羅工首人、代表學校，是壓力也是榮幸，高中教練跟他說恭喜，希望有空可以回學校跟學弟們分享。

龍隊總教練葉君璋點名，何宗旂被視為即戰力，有機會下半季一軍亮相。何宗旂表示，進到職棒，身體素質、技術各方面都還要持續提升，也希望快速累積臨場經驗，想辦法在職棒生存。（編輯：吳素柔）1140705