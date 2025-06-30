龍隊選秀補有經驗投手 估黃暐傑最快8月能出賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中30日電）中職味全龍隊今年選秀首輪指名具旅外資歷投手黃暐傑，總教練葉君璋解釋，投手群有傷兵，需要有經驗的投手，黃暐傑的狀況評估8月有機會出賽，本季先設定後援、明年有機會先發。

龍隊今年選秀為第3順位，首輪指名具美職大聯盟資歷31歲投手黃暐傑，總計選進8名球員，其中有5名投手。

總教練葉君璋選後受訪表示，今年投手傷兵多，需要補進有經驗的投手，黃暐傑是不錯的人選，一直都有關注黃暐傑的狀態，黃暐傑有時候也會到天母棒球場投球、有一定的了解，黃暐傑去年動刀，目前看起來還沒有這麼快可以使用，但評估正常的話，8月出賽有機會。

葉君璋表示，若合約順利、黃暐傑身體狀況許可，有機會8月能出賽，今年設定從牛棚投手開始，因為手術過後要慢慢地拉用球數，明年有機會調整成先發，長期看起來是可以勝任先發投手的人選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉君璋表示，此次選入較多的投手是本來就設定好的，也有可能再做補強，龍隊現階段看起來，一軍野手群還算穩定，只要每年按部就班補1至2個人，應該就可以正常運作，投手需要的量比較多。

除了黃暐傑外，葉君璋點名第4輪選進來自桃園市成棒隊的19歲投手何宗旂、第8輪選進新北凱撒21歲投手林鴻祥也都可能是即戰力人選。（編輯：李亨山）1140630