中信兄弟選秀順位較被動 選進蔡琞傑教頭印象深

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（中央社記者楊啟芳台中30日電）中職新人選拔會今天順利落幕，總共有49名新秀獲青睞，其中第6順位的中信兄弟選進8人；教頭平野惠一表示，雖然在最後一順位很困難，但也選進了印象很深刻的野手蔡琞傑。

中信兄弟隊在這次選秀處於相較被動位置，最終選進8名新秀，總教練平野惠一表示，「我們是第6順位非常困難，大概知道沒辦法稱心如意選到原本想要的人，預測了很多情境與狀況，大家一起同心協力討論，在這之中做出最好決定。」

兄弟在首輪選進內、外野都可守的蔡琞傑，平野惠一表示，蔡琞傑是從新秀中選出最好的野手，「他很有魅力，最重要是守中線，而且內、外野都可以守，是最大亮點；另外，打擊力量很好，對他印象滿深刻的。」

談到對這些新秀的期望，平野惠一說：「希望他們未來都可以變成超級巨星，並成為台灣隊代表的一員，讓世界看到台灣棒球有多好，給看棒球的小朋友、學弟們一個夢想。」

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今年中職新人球員選拔會已順利結束，因為原本有報名的游能茗自行退選，最後統計共有179名選手參與，最終結果共有49名選手被各球團青睞，包括28名投手、6名捕手、8名內野手、7名外野手。

中職會長蔡其昌在致詞時表示，今年上半季中職平均進場人數達9300多人，「謝謝所有球迷朋友支持，讓中職可以持續成長」；蔡其昌也鼓勵新秀們，「棒球不看選秀名次，只看未來能不能拿出成績、有沒有拚勁。」（編輯：陳仁華）1140630