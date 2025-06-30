桃猿選鍾亦恩有發展空間 看中下勾陳世展具備特質

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（中央社記者謝靜雯台中30日電）中職樂天桃猿隊今年選秀總計選入8人，副領隊沈鈺傑稱讚首輪選進投手鍾亦恩有很大的發展空間、會先發養成，而3輪選進下勾投手陳世展，看重他散發出的特質和態度。

桃猿隊今年選秀順位為第4，在首輪指名來自西苑高中的投手鍾亦恩，沈鈺傑表示，左投鍾亦恩協調性佳、身體柔軟度佳，關鍵賽事能有適時表現，被評估未來有很大的發展空間，預期將是先發養成。

至於第2輪選進輔仁大學野手許賀捷，去年桃猿隊選秀第9輪就曾指名，但最後許賀捷放棄加盟，今年第2輪獲得青睞；沈鈺傑表示，許賀捷大學這一年表現不錯，去年有自己的規劃、放棄加盟，球團尊重，但這一年有看到許賀捷的進步。

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桃猿隊3輪指名來自綠島、台東體中畢業下勾投手陳世展，沈鈺傑表示，桃猿隊陣中有類似的投手黃子鵬可以成為學習對象，也提到陳世展有特色，整個人散發出穩重的感覺，雖然球速不快，但對左打、右打都可以製造出局數，表現穩定，個性態度還有場上散發出的專注度，想要的東西就會想辦法得到。

被問起今年是否有遺珠，沈鈺傑表示，每隊都有遺珠，也提到選前很多人說今年是小年，但對球隊來說，也可能是可以帶來轉變的一次選秀會，可以更專注在每名球員上。（編輯：李亨山）1140630