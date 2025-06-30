林威助驚喜選到2名捕手 悍將也選進牛棚即戰力

（中央社記者楊啟芳台中30日電）中職新人球員選拔會今天登場，第2順位富邦悍將選進10人為各隊最多，副領隊兼農場主管林威助表示，很意外選到2名捕手張育豪、江庭毅；除了養成，也選了幾個即戰力牛棚投手。

悍將在前3輪分別選進捕手張育豪、外野手劉承佑、投手石梓霖。談到這次選秀結果，悍將副領隊林威助表示，與預期相比大概符合7、8成，第1輪選了捕手張育豪之後，沒想到在第4輪還能選到另一名捕手江庭毅，「感覺是滿開心的」。

被問到第2輪劉承佑，林威助指出，「一開始我們跟球探的預測是第2輪以外野手為主，以高中生來講，他（劉承祐）的攻擊、腳程都有滿不錯實力，當然他是一個比較需要育成的選手，基本上前幾輪都是養成居多。」

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林威助提到，後面輪次也有選了幾個比較即戰力的牛棚投手，即戰力、養成兩邊都有考量到，「領隊也有說，好的選手就先選，之後我們會再評估整體戰力。」

此外，第5輪選進的王偉軒是悍將自行培訓選手，林威助指出，「目前我們一軍牛棚戰力比較欠缺，一開始看到他在社會隊成績，可能因為先發關係沒有那麼亮眼，但是進了富邦自培後，都讓他在後面（後援）丟，發現球速有提升、壓制力也滿好的。」（編輯：陳仁華）1140630