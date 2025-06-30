雄鷹選韋宏亮、朱盟沒想到都如願 洪總直呼意外

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（中央社記者楊啟芳台中30日電）中職新人球員選拔會今天在台中進行，台鋼雄鷹隊選了7人，總教練洪一中透露，其實球隊原本在投手韋宏亮、野手朱盟2人間做選擇，沒想到結果2個都選得到，「我覺得還不錯」。

台鋼雄鷹隊今年手握狀元籤，在首輪選進即戰力投手韋宏亮，洪一中表示，韋宏亮在6月27日時有來球隊測試，「他第一次測試沒有來，我們就打電話問他說願不願意撥時間來測試一下，最主要確認投球過程有沒有不適，結果是一切都正常。」

洪一中透露，韋宏亮測試完後，球隊就進行開會，最後決定選他，「一開始不知道要怎麼選，球隊也有人主張要選朱盟，一開始是在這2個間選擇，後來大家有共識決定先選投手，結果第2輪還選到朱盟，沒想到2個都選到，我覺得還算不錯。」

韋宏亮被看好有機會成為投手即戰力，對此洪一中表示，「當然球探評估是這樣，但也要等他實際進到球隊以後，在訓練上做觀察。」

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野手部分，雄鷹這次捕手、內野手、外野手各選1人，洪一中指出，「我們球隊缺右打，現在左打一大堆，所以3個都是右打。」

雄鷹第2輪的內野手朱盟表示，自己最有自信位置是游擊，優勢則是速度、力量及運動能力，希望自己進職棒後整體都可再更進步，可以盡快幫助球隊；朱盟也透露，自己國小時很喜歡雄鷹陣中的明星球員王柏融。（編輯：陳仁華）1140630