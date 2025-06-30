中職選秀會登場 張育豪成富邦悍將榜眼
2025/6/30 18:59（6/30 19:33 更新）
（中央社記者楊啟芳台中30日電）中華職棒新人球員選拔會今天舉行，首輪第2指名富邦悍將選進捕手張育豪。
張育豪國三才開始練捕手，去年入選亞青國家隊磨練，面對臨場狀況能掌握局面，傳球臂力是優勢，打擊具有一定的水平，力量、擊球率好，一度也有美職球隊觀察，雖沒能如願旅外，最後選擇投入中職選秀。（編輯：李亨山）1140630
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