中職選秀會登場 張育豪成富邦悍將榜眼

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（中央社記者楊啟芳台中30日電）中華職棒新人球員選拔會今天舉行，首輪第2指名富邦悍將選進捕手張育豪。

張育豪國三才開始練捕手，去年入選亞青國家隊磨練，面對臨場狀況能掌握局面，傳球臂力是優勢，打擊具有一定的水平，力量、擊球率好，一度也有美職球隊觀察，雖沒能如願旅外，最後選擇投入中職選秀。（編輯：李亨山）1140630