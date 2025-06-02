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張育豪不畏高張力腦袋更清晰 玉山盃後決定是否選秀

2025/6/2 17:43（6/2 18:11 更新）
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普門中學捕手張育豪（中）為2024年亞洲青棒錦標賽台灣代表隊成員，此次國手選拔賽玉山盃青棒賽，張育豪再被選入高雄市聯隊。對於將來要挑戰旅外還是投入中職選秀，張育豪表示，旅外仍是首選，但最後決定要等打完玉山盃再評估。中央社記者謝靜雯攝 114年6月2日
普門中學捕手張育豪（中）為2024年亞洲青棒錦標賽台灣代表隊成員，此次國手選拔賽玉山盃青棒賽，張育豪再被選入高雄市聯隊。對於將來要挑戰旅外還是投入中職選秀，張育豪表示，旅外仍是首選，但最後決定要等打完玉山盃再評估。中央社記者謝靜雯攝 114年6月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）普門中學捕手張育豪在玉山盃後才會決定是否投入選秀，去年國手資歷磨練，面對高張力比賽腦袋更清晰。他明白玉山盃重要性，受關注大但希望平常心發揮，盼高雄市拚進4強。

普門中學捕手張育豪是去年亞洲青棒錦標賽台灣代表隊成員，此次國手選拔賽玉山盃青棒賽，張育豪再被選入高雄市聯隊。張育豪表示，高中打了3年選拔賽，很熟悉制度和張力，不會緊張，希望球隊可以打入4強。

去年國手資歷磨練，張育豪認為有很大幫助，面對高張力局面，更清楚該做什麼，腦袋也可以很清晰、不容易怯場，在守備方面希望穩定性提升、減少失誤，盡可能幫助投手，自認臂力不錯，對阻殺最有信心。

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高三的張育豪畢業動向備受關注，也有美國職業球隊對他有興趣。張育豪表示，還沒做最後決定，知道玉山盃很重要，很多人在關注，但不會特別覺得壓力大，希望照著步調走、平常心面對。

要挑戰旅外還是投入中職選秀，張育豪表示，目前還沒跟家人討論好，旅外仍是首選，但最後決定要等打完玉山盃再評估。（編輯：張雅淨）1140602

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