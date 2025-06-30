黃暐傑獲味全龍指名 變速球水準高獲評能勝任先發

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（中央社記者謝靜雯台中30日電）今年唯一具旅外資歷的31歲投手黃暐傑獲得味全龍隊首輪指名，成為中職選秀探花；黃暐傑招牌變速球被評價現役中職球員中少有人能與之相比，若健康出賽能勝任先發投手、展現主宰力。

黃暐傑2014年與美國職棒亞利桑那響尾蛇隊簽約、成為首名加盟響尾蛇隊台灣球員，生涯最快球速約155公里，招牌的變速球旅美時期美職球探評價中，高於大聯盟平均水準。

黃暐傑先後待過響尾蛇、德州遊騎兵隊、舊金山巨人隊、匹茲堡海盜隊，並在2019年效力遊騎兵隊期間升上大聯盟，成為台灣球員第15人，在美職大聯盟留下4場出賽紀錄，後援投5.2局失掉2分責失分，沒有勝敗成績，防禦率3.18。

黃暐傑2022年還有在美職小聯盟3A出賽紀錄，並在2023年初在美職大聯盟春訓熱身賽出賽，但該年4月接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John），去年再因肌腱撕裂，8月初再度動刀，遭海盜隊釋出後返台。

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對於黃暐傑狀況，除了龍隊、各隊幾乎都難以掌握，經紀公司對外表示，黃暐傑已經進入牛棚階段，按時程推算9月中能開始比賽。

黃暐傑具備條件，有很好的運動能力，有球速優勢，尤其是高水準的變速球，被認為現役中職球員，少有能與黃暐傑招牌變速球相比的水準。（編輯：李亨山）1140630