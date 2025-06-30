樂天桃猿首輪選進左投鍾亦恩 最欣賞今永昇太
2025/6/30 20:19（6/30 21:07 更新）
（中央社記者楊啟芳台中30日電）中職新人球員選拔會今天登場，樂天桃猿在首輪第4順位選進左投鍾亦恩，他說完全沒有想到自己在首輪被選到，喜歡同樣為左投的今永昇太、陳冠宇，未來目標成為職棒最頂尖投手。
來自西苑高中的左投鍾亦恩身高182公分、體重62公斤，雖然身材單薄但球速可投到143公里，具備好的協調性和柔軟性。雖然選秀會前就被看好可以挑戰前3輪，不過首輪就被樂天桃猿隊選到，鍾亦恩直呼，「不可思議，真的沒有想過能第1輪就被選到，本來預期2、3輪。」
對於桃猿隊的印象，鍾亦恩表示，桃猿隊近期戰績都不錯、可以打進季後賽，桃猿隊陣中最喜歡同為左投的陳冠宇。至於自己的偶像，鍾亦恩提到是美職芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太，「他投球的想法滿好的，對自己要求也很高。」
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談到進入職棒之後的目標，鍾亦恩表示，「想要成為職棒最頂尖的投手。」至於目標多久上一軍，他則說：「目前還沒有這個想法，一樣把自己準備好，等機會來了就好好把握。」
身材偏向單薄的鍾亦恩表示，希望進入職棒之後先加強肌力、體能，他也提到，自己是比較吃不胖的類型，而且食量一般。（編輯：李亨山）1140630
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