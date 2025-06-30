曾偉喆獲統一獅指名 期待和偶像陳鏞基同場出賽

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（中央社記者謝靜雯台中30日電）中華職棒選秀會死忠獅迷投手曾偉喆首輪如願獲得統一7-ELEVEn獅隊指名，曾偉喆馬上換上準備好的橘色領結，想像過無數次場上投球、偶像陳鏞基在身後守備的畫面有望成真。

國立體大19歲投手曾偉喆是獅隊球迷，他透露爸爸、媽媽也是獅迷， 從小就看獅隊比賽，昨天選秀會前，也在個人社群分享小時候去看獅隊比賽，接到退役球員劉芙豪丟給他的球。

曾偉喆業餘時期是投打二刀好手，具有開轟能力，升上大學專職投手，最快球速可投到約150公里，對於高中畢業沒有投入選秀，曾偉喆解釋，如果有旅外機會當然就會挑戰，但最主要的原因不是旅外，是因為當時覺得還不夠成熟，希望多1年的時間磨練，準備好再挑戰職棒。

曾偉喆表示，被獅隊喊到名字當下腦袋一片空白、說不出話，也有跟家人開心擁抱，知道獅隊總教練林岳平曾是很好的投手，想學習林岳平場上的心態，進到職棒，就不會抱持著養成、而是要拚輸贏心態，在身體可以負荷的範圍內，希望替球隊做出貢獻。

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曾偉喆對獅隊的熱愛溢於言表，獲選後馬上換掉黑色領結，改換上準備好的獅隊橘色領結，手上還拿著獅隊紀念品，對於2020年獅隊奪冠的每場比賽都記憶深刻，昨天也很關心獅隊奪今年上半季冠軍。

如願被獅隊選到，曾偉喆笑說：「今晚應該會睡不著覺」，他曾透露偶像是獅隊資深野手陳鏞基，被問起是否有幻想過投手丘上投球、陳鏞基在背後守備的畫面，他笑答「有」，也開玩笑說，還幻想過打陳鏞基的下一棒。（編輯：李亨山）1140630