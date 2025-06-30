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無旅外資歷成選秀狀元 韋宏亮：完全沒想到

2025/6/30 20:04
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（中央社記者楊啟芳台中30日電）中職新人球員選拔會今天在台中舉行，後援投手即戰力韋宏亮在首輪被第1順位的台鋼雄鷹選中，成為本季選秀狀元，韋宏亮直呼，完全沒有想到自己會成為狀元，「心臟跳很快！」

來自社會球隊新北凱撒隊的19歲投手韋宏亮，是繼2021年後江少慶後再出現投手狀元，且繼2011年林晨樺後再出現無旅外資歷投手狀元。韋宏亮揮臂速度快，滑球可以有效製造揮空，最快球速約152公里、均速146公里左右，在新北凱撒定位終結者。

被指名成為狀元的瞬間，韋宏亮受訪時指出「心臟跳很快，來得太突然了，沒有想過！」韋宏亮也笑說，在走上台時腦袋完全空白、沒有想法。

韋宏亮指出，上星期才剛去台鋼雄鷹隊測試，當時總教練洪一中有給一點投球上的建議。韋宏亮被看好可以成為即戰力，他表示，近期都在打練習賽，目標下半季就可以升上一軍，至於雄鷹陣中較熟悉的選手，韋宏亮則說是林威漢、曾奕翔。

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韋宏亮在鶯歌工商高中時期曾經因為動手術而休息、空白1年，雖然沒有旅外資歷、也非高中應屆畢業生，如今成為中職選秀狀元。回憶起那段受傷的時間，韋宏亮坦言，「那段時間很辛苦、很累，很想要練球卻不能練，只能利用重訓加強。」

韋宏亮指出，很感謝從小到大包括國小、國中、高中時期教練，以及新北凱撒隊的教練周宗志，「謝謝他們一路幫助我，讓自己變得更好。」（編輯：李亨山）1140630

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