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中職36年選秀4 / 兄弟首輪蔡琞傑內外野兼修 對百萬象迷印象深刻

2025/6/30 21:01（6/30 21:11 更新）
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2025中華職棒新人球員選拔會30日在台中登場，中信兄弟隊以首輪第6順位選進野手蔡琞傑（右）。左為中職會長蔡其昌。中央社記者王騰毅攝 114年6月30日
2025中華職棒新人球員選拔會30日在台中登場，中信兄弟隊以首輪第6順位選進野手蔡琞傑（右）。左為中職會長蔡其昌。中央社記者王騰毅攝 114年6月30日

中華職棒新人球員選拔會6月30日在台中登場，今年被評價為「選秀小年」，總計180人獲參選資格，破70名高中應屆畢業生參選為歷年新高，各隊盼從中挑選「好手」、「原石」，找到符合隊形和養成規劃的戰力。唯一具旅外資歷的31歲投手黃暐傑順位成焦點，普門高中畢業捕手張育豪、新北凱撒投手韋宏亮、國立體大投手曾偉喆都被認為是首輪熱門。

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（中央社記者楊啟芳台中30日電）中職新人球員選拔會今天登場，第6順位中信兄弟在首輪選進內外野都可守的蔡琞傑，他表示，最欣賞學長岳東華，目標為3年內可以升一軍，他以前就對「百萬象迷」印象深。

來自穀保家商的左打蔡琞傑「內外兼修」，以二壘位置報名但也可守外野，內外野守位均衡、有工具人潛力，去年玉山盃曾在職棒場地天母棒球場開轟，被評價進到職棒後打擊穩定度有望再提升。

蔡琞傑今天也有來到選秀現場，他表示，「有點驚訝自己在首輪被選中，原本以為會是第2輪，自己沒有料到，當下有點心跳停止的感覺，感覺我的臉都是白的。」

談到能被擁有「百萬象迷」的中信兄弟隊選到，蔡琞傑提到，平常看電視都會聽到兄弟球迷的加油聲，「有一次兄弟的總冠軍賽在洲際球場，我在車上經過高速公路，即使隔很遠的距離還是聽得到球迷加油聲，印象很深刻。」

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蔡琞傑表示，自己小時候的偶像是目前味全龍隊、之前效力過兄弟的林智勝，但可惜的是林智勝今年就要退役，「我覺得應該沒有機會遇到。」至於目前兄弟陣中的選手，他最欣賞岳東華，一樣是內外野都可以守，而且也是穀保家商的學長。

身為內外兼修的野手，蔡琞傑也喊出自己進職棒後每個位置都可以守、其中有自信的是內野，未來目標是3年內上一軍。（編輯：戴光育）1140630

各隊首輪指名
蔡琞傑
中職選秀會首輪全數出爐 6指名有4投手張育豪挑戰捕手狀元 蔡琞傑、劉承佑、朱盟各具優勢
岳東華
岳政華包辦4打點兄弟勝悍將 僅落後獅1場勝差羅戈6局好投飆12K 兄弟奪3連勝、悍將吞6連敗
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