張育豪獲悍將指名當榜眼 選前呼聲高非壓力是肯定

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（中央社記者謝靜雯台中30日電）普門高中應屆畢業高中捕手張育豪原本也是狀元呼聲高的人選，最後被富邦悍將指名當榜眼；他表示，呼聲高不是壓力是肯定，知道總教練陳金鋒選手時期打擊很強，也希望能盡快拚上一軍。

今年選秀會前，台鋼雄鷹狀元人選呼聲高的2人分別為捕手張育豪、投手韋宏亮，最後雄鷹隊選擇韋宏亮當狀元，富邦悍將則選走張育豪成榜眼。

張育豪國三才開始練捕手，高中母隊普門中學教練曾評價他是頭腦精明、「善用智慧的捕手」，身材雖然算高大但是靈活。

張育豪去年入選亞青國家隊磨練，面對臨場狀況更能掌握局面，傳球臂力是優勢，打擊具有一定的水平，力量、擊球率好，一度也有美職球隊觀察接觸，最後選擇投入中職選秀。

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張育豪獲選後受訪表示，狀元呼聲高不會是壓力而是肯定，沒有枉費一直以來努力的練習，在場下等待指名時沒有特別緊張、順其自然，知道悍將總教練陳金鋒選手時期是很強的打者。

張育豪感謝三級棒球養成過程中待過的球隊，包括龍山國小、長安國中、普門中學，也感謝一路支持他的家人、同學，還有幫助他治療的防護員，「沒有這些人就沒有現在的我」，也希望有能力後可以回饋三級棒球待過的球隊。（編輯：李亨山）1140630