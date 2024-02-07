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新台幣兔年封關貶值3.16% 2024年匯價呈偏升格局

2024/2/7 18:26（2/7 19:08 更新）
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圖為新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云、羅元駿台北7日電）新台幣匯率今天收盤收在31.358元，貶2分，兔年匯市正式封關。美國聯準會（Fed）去年升息4碼，隨著市場預期Fed不再升息，兔年新台幣呈現先貶後升走勢，全年貶值9.9角、貶幅達3.16%，連續2年走貶。

外匯交易員表示，由於台股提前封關，匯市交易量能明顯縮水，早盤多為出口商拋匯，隨後多為零星拋補。新台幣兌美元今天開盤價為31.32元，最高31.289元、最低31.36元，終場以31.358元作收，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到7.53億美元。

回顧兔年一整年表現，新台幣兌美元呈現先貶後升的趨勢，前3季Fed大展鷹姿，展現打擊通膨的決心，升息預期為美元提供支撐力道，非美貨幣紛紛走弱，新台幣也連帶一路走貶。

新台幣收盤價從兔年最高的29.7元一路貶到去年11月最低的32.484元，不過，隨著市場預期美國聯準會不再升息，加上去年11月後外資大舉回補台股，帶動新台幣強勁走升，去年12月匯價更一度站回30.6元，兔年全年上下振盪達2.784元。

今年隨著Fed淡化降息時程，加上美國經濟數據亮眼，美元指數走強，又讓新台幣回貶，兔年封關前新台幣兌美元在31元至31.5元的區間波動。

外匯交易員表示，農曆年期間影響匯價的因素，主要是美國2月中公布的1月消費者物價指數（CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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），預期元宵節前，新台幣走勢呈現偏升格局。

展望龍年新台幣匯率走勢，外匯交易員分析，近期台股表現佳且出口數據改善，若無其他黑天鵝出現，新台幣應是偏升趨勢，新台幣兌美元可望挑戰30.7元關卡。市場預期美國第2季啟動降息，新台幣匯率有望持續走升。

至於日圓走勢，外匯交易員分析，因美國經濟數據亮眼，日圓持續走弱，除非美國股市反轉、經濟回落，不然Fed不會急切降息；但日本央行若結束負利率政策，長期看來日圓也是走升趨勢，短期美元兌日圓有望挑戰145關卡。（編輯：林淑媛）1130207

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