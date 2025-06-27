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下週汽油估漲3到4角 95無鉛估28.6元

2025/6/27 12:07
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（中央社記者曾智怡台北27日電）中東地緣政治局勢影響國際油價，預估30日凌晨零時起，汽油價格調漲新台幣0.3到0.4元，柴油調漲0.4到0.5元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升零售價估28.5至28.6元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27至27.1元、95無鉛汽油每公升28.5至28.6元、98無鉛汽油每公升30.5至30.6元、超級柴油每公升25.9至26元。

累算至6月26日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為70.43美元，較上週75.82下跌5.39美元。本週新台幣兌美元匯率為29.457元，較上週29.549元升值0.092元。

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依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.9元，柴油調漲0.6元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油調漲0.3至0.4元，柴油調漲0.4到0.5元。台灣中油將於29日中午12時正式公布實際調整金額。（編輯：楊凱翔）1140627

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