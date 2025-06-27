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早安世界》7月漢光結合城鎮韌性演習 全聯門市加入演練
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早安世界》7月漢光結合城鎮韌性演習 全聯門市加入演練

2025/6/27 07:50
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2024年漢光演習，國軍在新北市華翠橋演練橋樑阻絕、封鎖及檢管，憲兵於掩體後警戒待命。（中央社檔案照片）
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7月漢光結合城鎮韌性演習 全聯門市加入演練

總統賴清德宣布，7月為「國家團結月」，將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂的精神和韌性，全聯也有門市將加入演練。國防部長顧立雄說，今年的「漢光41號」演習實兵演練共有8項亮點，包含灰色地帶侵擾應處、快速反應備戰部署等，M1A2T實彈射擊等2課目將直播。內政部長劉世芳補充，全民防空演習7月15日起分別在中部、南部、北部、東部與離島登場，預計6月底發布防空避難指引。（看完整報導

蕭美琴去年出訪遭中方尾隨 捷克軍情局揭中國原擬發動碰撞

副總統蕭美琴2024年訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍，捷克軍情局證實這項行動並非偶然，而是中國情報單位企圖對蕭美琴進行心理威懾。捷克媒體報導，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車，但由於捷克安全機構早已密切監控，因此蕭美琴並未處於危險中。總統府發言人郭雅慧回應，政府強烈譴責中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為。（看完整報導

刑事局與LINE合作打擊投資詐騙 停權7.3萬異常帳號

刑事局與LINE合作打擊詐騙集團源頭，分析上千個涉詐騙LINE帳號後，從2月初至今共清查出4.5萬個高風險手機門號，並從門號統整出7.3萬個LINE帳號，後續由LINE予以停權。刑事局表示，過去偵辦詐騙集團方式都是針對車手、金流等後端，此次是首次大規模且系統性整頓異常涉詐的LINE帳號，可限縮詐騙集團利用網路詐騙，進而切斷詐團工具。（看完整報導

義大利報紙贈「習近平專刊」揭中國取得香港後下個目標是台灣

義大利大報「晚郵報」25日隨報附贈一本「習近平專刊」，內容除詳述中國國家主席習近平如何從文革倖存者，變成更專制的共產信仰者。專刊並有一篇以「香港之後是台灣」為題，描述中國下個野心目標是攻占台灣，內文指出，自2023年開始，中國對台灣加強軍事威脅，以完成「統一大業」為名義，鼓動中國內部民族主義，試圖併吞台灣。（看完整報導

英國發布貿易戰略 將與台灣擴大提升貿易夥伴關係

英國政府發布自2020年脫離歐洲聯盟（EU）以來第一部貿易戰略，重點內容包括協助英國企業擴大出口，以及善用英國在科技、創新、服務、金融等領域的優勢。其中提到，英國很快將與台灣在投資、數位貿易以及能源和淨零碳排等3大領域，在「提升貿易夥伴關係」（ETP）框架下簽署備忘錄，預計將在秋天與台灣討論如何進一步發展ETP。（看完整報導

日前大臣小林鷹之：盼強化日台3紐帶 不讓台灣孤立

日本前經濟安保大臣小林鷹之訪台，他表示，日本與台灣有歷史、經濟、心與心3個紐帶，日台紐帶的戰略意義還有「任何時刻都不要讓台灣孤立」。總統賴清德表示，台灣和日本同屬第一島鏈關鍵防線，期盼整合民主陣營優勢，共同打造具韌性與可信賴的「非紅供應鏈」。副總統蕭美琴則期盼未來持續加強台日相關領域的了解，創造更多合作機會。（看完整報導

大台北今高溫上看36度 留意午後雷陣雨

氣象署表示，27日各地高溫炎熱，因高空冷心低壓通過，天氣較不穩定，西半部、東部地區會有局部短暫陣雨。午後降雨區域會更大，西半部、東部與其他山區可能會有局部短暫雷陣雨，而北部、南部與中部山區有局部大雨發生機率。沒有下雨時，大台北、彰化、雲林、台南、高雄、屏東可能出現攝氏36度以上高溫。（看完整報導

台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽

2025年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽，由新北市穀保家商青棒隊代表出征的台灣隊，以14比0擊敗菲律賓丹轆市隊，以4戰全勝之姿直接贏得冠軍，7月底將赴美國德州參加世界賽。總教練楊孝承表示，將密集與高強度的學校以及成棒球隊進行友誼賽，為世界青棒錦標賽做好準備。（看完整報導

泰國政策轉向 將禁娛樂用大麻僅限醫療用途

泰國於2022年6月將大麻移出麻醉管制名單，成為東南亞第一個大麻除罪化的國家，卻導致全國各地湧現數以百計的大麻「藥局」。泰國衛生部長24日晚間簽署行政命令，禁止娛樂用途的大麻銷售，只允許醫療用途使用。（看完整報導

全球和平指數冰島連17年居冠 台灣第40居前段班

根據最新發布的2025年全球和平指數（GPI），冰島蟬聯全球最和平國家，對鄰國烏克蘭發動侵略戰爭的俄羅斯敬陪末座。台灣雖面臨中國施壓，但在163個國家與地區中排名第40，美國跌至第128名，落後辛巴威和印度等國。亞太國家方面，新加坡是東南亞最和平的國家，名列全球第6；日本則排在第12名、韓國名列第41，中國排名98。（看完整報導

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