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罷免陳乃瑜涉偽造提議書 國民黨立委羅明才服務處3人聲押
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早安世界》團結國家第二講 賴總統：台派、中華民國派一起反共反併吞

2025/6/25 07:33（6/25 07:54 更新）
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總統賴清德（圖）24日晚間在桃園出席桃園市客家青年會論壇活動，並進行「團結國家十講」第2講，以團結為主題，強調朝野政黨應該團結捍衛台灣主權。中央社記者葉臻攝 114年6月24日
總統賴清德（圖）24日晚間在桃園出席桃園市客家青年會論壇活動，並進行「團結國家十講」第2講，以團結為主題，強調朝野政黨應該團結捍衛台灣主權。中央社記者葉臻攝 114年6月24日
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團結國家第二講 賴總統：台派、中華民國派一起反共反併吞

總統賴清德以團結為主題發表「團結國家十講」第二講，引用1927年蔣渭水醫師所言「同胞須團結，團結真有力」呼籲，為抵抗外來併吞，一定要團結在一起。賴清德表示，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，台灣派和中華民國派團結反共，拒絕中華人民共和國侵略併吞。他並強調，民主的核心就是在分歧中找到團結，朝野政黨應該團結捍衛台灣主權、維護民主憲政體制，一起反共、反侵略、反併吞。（看完整報導

以伊停火協議現波折 伊朗總統稱12日戰爭結束

以色列與伊朗24日同意停火數小時後，以色列國防部長卡茲以伊朗違反停火協議發射飛彈為由，下令以軍打擊伊朗首都德黑蘭。伊朗對此矢口否認，並稱伊朗軍方「迫使」以色列「單方面」停火，但伊朗軍方仍處於「高度戒備」狀態，以應對「任何侵略行為」。最早宣布以伊停火的美國總統川普稱雙方都違反停火協議，並要求以色列立刻命令執行空襲任務的飛行員折返。24日稍晚，伊朗總統裴澤斯基安透過國營媒體伊朗通訊社向全國發表談話，宣布與以色列的「12日戰爭」結束，並表示準備好與美國重返談判。（看完整報導

國民黨新北31人涉罷免連署造假起訴 書記長100萬元交保

新北檢偵辦民進黨立委蘇巧慧、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造案，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人。根據起訴書，陳貞容等人為達成黨中央交辦任務，將國民黨黨員名冊的黨員個資抄寫至罷免第一階段的提議人名冊，並偽造黨員署名，涉偽造罷免提議2566份，期間發給多名抄寫人員新台幣1000元紅包。中國國民黨新北市黨部指控檢方「辦藍不辦綠」。檢方將羈押中的陳貞容移審法院，新北地院24日深夜裁定陳貞容以新台幣100萬元交保，限制住居、限制出境出海8個月。（看完整報導

美出口限制奏效 中國華為最新筆電使用舊晶片技術

業界原本普遍預期中國華為將在最新推出的筆記型電腦MateBook Fold中，採用中芯國際的最新製程，也就是等同於5奈米的N+3製程節點晶片，結果這款筆電仍採用2023年8月首次推出的7奈米N+2製程節點。加拿大研究機構TechInsights表示，這很可能意味著美國實施的技術管制措施，持續影響中芯國際在先進晶片製程節點上的追趕能力。（看完整報導

菲軍方：中共企圖透過運毒 摧毀菲律賓未來

菲律賓近期頻繁在海上緝獲毒品，海軍發言人表示，可能與中國政府有關。這些緝獲的毒品裝在寫有中文字的袋子裡，不排除中國共產黨打算透過輸送毒品的方式，摧毀菲律賓的年輕世代以及菲律賓的未來。菲律賓緝毒署預定25日銷毀這些在海上發現、累計重量超過1.3噸，市價約新台幣45億9297萬元的毒品。（看完整報導

日本百日咳疫情擴大 患者半年突破3萬人創新高

日本百日咳疫情持續擴大，日本國立健康危機管理研究機構指出，今年罹患百日咳的患者人數已有3萬1966人，約為2024年的8倍，創新高紀錄。百日咳菌的傳染力非常強，會透過飛沫等傳染。患者在潛伏期7至10日之後會出現感冒的症狀，然後咳嗽愈來愈嚴重。有些嬰兒感染百日咳後會併發肺炎或腦炎。日本厚生勞動省呼籲民眾接種疫苗、戴口罩。（看完整報導

英國發布國安戰略 重申台灣議題應和平解決

英國政府24日發布國家安全戰略，提到南海和台灣海峽在全球貿易與供應鏈的核心地位，並指出台灣周邊有局勢升高的風險。英國政府重申不支持任何單方面改變現狀的企圖，也將繼續強化、增進與台灣在一系列領域的合作。與英國政府官員近5年的發言和政策文件比較，英國對台灣議題的立場未有基本改變，但對台海局勢升高的風險有更多關切。（看完整報導

中小學明年1月先補3天課再放寒假加春節 2月23日開學

114學年中小學行事曆草案原規劃明年2月11日開學，上課3天後接農曆春節。教育部24日邀各縣市政府機關及相關團體會商研議，經與會人員達成共識，調整115年2月11日至13日為放假日，並於115年1月21日至23日補行上課3天，寒假直接接續農曆春節，讓假期不中斷。（看完整報導

COVID處高原期39死單週新高 重症女童哮吼併發肺炎

衛福部表示，COVID-19上週新增39例死亡，創今年單週新高，疫情預估要到7月初開始有較明顯的下降，65歲以上長者等3類高風險對象應盡快接種疫苗。重症個案中有北部1歲女童，併發肺炎、就醫已有哮吼狀況，治療後症狀緩解。（看完整報導

枕邊人施暴占5成 台大研究：平均4.2年才通報

「家庭暴力防治法」上路27年，衛福部統計，家庭暴力通報案件數去年已增加到17萬9107件，以親密關係暴力為大宗，約占總通報案件數5成；被害人仍以女性為主、約占7成。台大團隊研究發現，親密關係暴力從發生至通報，平均歷時4.2年，且女性在通報後2年內，就業率平均下降1.8%，影響長達4年。（看完整報導

開箱老照片》台灣小型超市雛形「青年商店」開幕

台灣小型超級市場的雛形，可追溯至1977年6月25日，由行政院青年輔導委員會、農復會與台北市政府建設局共同推動成立的「青年商店」。這項計畫曾被視為台灣零售市場走向現代化的重要起點。不同於傳統市場由攤販老闆「秤重喊價」，青年商店明確標價，這種販售方式在當時仍屬創舉，顛覆人們對買菜的刻板印象。（看完整報導

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