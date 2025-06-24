日本百日咳疫情擴大 患者半年突破3萬人創新高
2025/6/24 15:43（6/24 16:13 更新）
（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本的百日咳疫情持續擴大，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）今天表示，今年罹患百日咳的患者人數已有3萬1966人，約為2024年的8倍，創新高紀錄。
日本共同通信社報導，JIHS表示，來自全國醫療機關百日咳人數通報顯示，9日至15日百日咳患者2970人，人數僅次於平均一週逾3000人的上週，百日咳疫情持續擴大。
現行百日咳
統計方式於2018年實施以來，2019整年百日咳患者1萬6845人寫下當時最高紀錄，如今2025年才半年累計患者人數大幅刷新2019年的紀錄，創新高。
好發族群
傳染途徑
常見症狀
預防方法
治療方法
百日咳小百科
百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。沒有流行季節，一年四季都可能發生。營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。
好發族群
百日咳常發生於5歲以下兒童，其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯。
傳染途徑
主要是由飛沫傳染。
常見症狀
初期症狀不明顯，只有鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、輕微咳嗽等類似感冒的症狀。之後變成陣發性咳嗽，且持續1-2個月或更長。
預防方法
幼兒出生時接種的五合一疫苗即可預防百日咳。
治療方法
發病早期即給予抗生素，可減輕症狀，進入陣發期，無法減輕症狀但可有效縮短可傳染期，應依醫囑確實服藥至療程屆滿為止。
資料來源：疾管署
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嬰兒若感染百日咳，可能惡化為重症甚至死亡。百日咳患者很多是10歲以下的孩童。在家中，百日咳可能由兄姊傳染給嬰兒。
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百日咳菌的傳染力非常強，會透過飛沫等傳染。患者在百日咳潛伏期7至10日之後，會出現感冒的症狀，然後咳嗽愈來愈嚴重。有些嬰兒感染百日咳後會併發肺炎或腦炎。
日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）呼籲民眾接種疫苗、戴口罩。（編輯：唐聲揚）1140624
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