114年首例百日咳 2個多月大女嬰咳嗽逾2週確診

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（中央社記者曾以寧台北22日電）衛生福利部疾病管制署今天公布今年首例百日咳，為南部2個多月大的女嬰，1月2日起出現咳嗽、流鼻水情況，18日又因咳嗽加劇再次就醫並收治住院；共匡列7名接觸者採檢投藥。

疾管署透過新聞稿公布今年首例百日咳確定病例，女嬰2日起出現咳嗽、流鼻水情形，後陸續就醫，18日因咳嗽症狀加劇再次就醫並收治住院，經採檢通報後於21日確診，目前個案意識清楚且活動力正常，持續住院治療中。

疾管署指出，衛生單位已進行疫情調查及接觸者匡列，並針對接觸者進行健康監測，其中家庭接觸者共7人，1名出現疑似症狀，均已安排採檢及預防性投藥。

依疾管署監測資料，2020年至2025年累計百日咳病例數分別為5、0、2、0、33、1例，多為3個月（含）以下嬰兒（占29.3%），其次為13至19歲病例（占24.4%）。

疾管署說明，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，呼籲民眾有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等疑似症狀，應及時就醫與診斷。

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疾管署表示，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另外，疾管署指出，由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28至36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒；嬰兒照顧者也建議可自費接種1劑Tdap疫苗。（編輯：管中維）1140122