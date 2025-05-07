日本百日咳疫情延燒 今年患者人數突破1萬人

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（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本的百日咳疫情持續擴大，根據國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計，今年的患者人數已達1萬1921人，是去年一整年的2倍以上。

百日咳常發生於5歲以下兒童，若是嬰兒感染，可能惡化為重症甚至死亡，其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯，主要是透過飛沫傳染。百日咳的特徵是持續咳嗽，初期症狀類似感冒，但之後會變成陣發性咳嗽，持續1至2個月甚至更久。

日本放送協會（NHK）報導，根據全日本醫療機構通報的百日咳患者每週統計數字，4月21日至27日人數為2176人，比前一週增加292人，已經連續5週刷新歷史新高。

按照都道府縣分布來看，東京都與福岡縣各有142人為最多，其次為新潟縣的132人、兵庫的110人，以及大阪府的105人等。此外，島根縣與鳥取縣的病例也呈現增加趨勢。

島根縣的4月確診人數為82人，今年以來的總數為138人，已經突破2018年以來的最高紀錄。鳥取縣的4月確診人數為116人，主要集中在鳥取縣東部與西部，患者年齡多在10歲左右，今年的累計病例已達262人，增幅明顯，可能會突破去年全年382人的紀錄。

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百日咳的病例數在2020年曾因為COVID-19疫情期間的防護措施而下降，但隨著疫情緩和、防疫鬆綁後，呈現上升趨勢。日本厚生勞動省呼籲民眾接種疫苗、日常配戴口罩，地方政府也呼籲民眾重新注意防疫措施，以防疫情擴大。

隨著患者人數增加，日本已經出現尚未接種疫苗的嬰兒出現重症甚至死亡的案例。日本小兒科學會呼籲，嬰兒一旦滿出生滿2個月，就應該儘速接種疫苗，以防高風險的嬰兒感染並演變成重症。（編輯：陳慧萍）1140507