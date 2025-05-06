百日咳3嬰感染 東部8天大女嬰3度就醫2次住院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北6日電）衛福部疾管署今天表示，國內上週增3例本土百日咳，為北部、南部各1例2個月大男嬰及東部女嬰。其中東部女嬰在出生8天大即出現症狀，3度就醫且住院2次，一度收治加護病房。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，依據監測資料顯示，國內今年累計14例百日咳確定病例（含4起家庭群聚），皆為本土病例，為2020年以來同期最高。

國內上週新增3例百日咳本土確定病例，防疫醫師林詠青說明，分別為為北部、南部各1例2個月大男嬰及東部未滿1個月女嬰，其中北部2個月大男嬰發病時已接種過1劑五合一疫苗，南部男嬰發病初期尚未達可接種年齡，但在病程中有接受疫苗接種。

林詠青指出，2名男嬰發病狀況相似，一開始都是咳嗽有痰、流鼻水，有到醫院或診所就醫，但咳嗽持續，甚至加劇，再到醫院就診後，由醫院驗出百日咳桿菌，通報並後續確診、給予抗生素治療，目前都已康復出院。

女嬰部分，林詠青表示，在8天大時即出現咳嗽有痰等症狀，有先到醫院就醫，當時診斷為急性支氣管炎，返家休養後症狀持續；後來再度就醫，收治住院，給予抗生素治療後5天出院；但出院後，咳嗽又再加重，個案第3度就醫，收治新生兒加護病房，並經檢驗確診百日咳，目前已轉到一般病房，持續住院治療中。

林詠青指出，疫調發現，3個案分別都有部分家庭接觸者，在個案發病前或發病期間，有咳嗽、流鼻水、鼻塞等感冒症狀，因此不排除是家戶內感染。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國際年百日咳疫情，疾管署發言人羅一鈞指出，美國今年迄今累計報告逾9000例，為去年同期2倍，該國自去年以來病例數快速上升。鄰近國家日本也疫情嚴峻，今年已累計9336例且持續上升，為2018年來最高，並有嬰兒重症及死亡案例，當地推測是免疫負債和抗藥性菌株增加造成。

羅一鈞指出，國內未檢出抗藥性百日咳菌株，無需過度擔心，但中國、韓國等鄰近國家去年也有過較大疫情，可能因此影響國內本土個案數增加。百日咳初期症狀與感冒類似，籲請民眾提高警覺，如發現自身或家人出現疑似症狀（如陣發性嚴重咳嗽、咳嗽後臉潮紅或嘔吐等），應戴上口罩儘速就醫。（編輯：李亨山）1140506