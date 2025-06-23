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GCTF國際營聚焦災害治理 吳誠文：台灣可分享經驗

2025/6/23 19:04
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（中央社記者張璦台北23日電）全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營今天起在台北登場，聚焦災害治理等議題。國科會主委吳誠文表示，面對當前各種複合型災害風險，防災科技必須超越純研究、走入社會，台灣可分享經驗並實踐「科技為善」理念，貢獻全球防災與永續發展目標。

國科會今天發布新聞稿指出，全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營於6月23日至25日在台北舉行，主題為「人道援助的全球公私夥伴合作：災害治理與永續營運」。

國科會表示，本次活動由日本台灣交流協會、國家科學及技術委員會攜手，結合外交部、美國在台協會（AIT）、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處等多國夥伴共同主辦，共吸引來自全球34國、超過150位國內外專家學者與會。

國科會轉述，吳誠文在開幕致詞時強調，面對當前各種複合型災害風險，防災科技的角色已超越純研究，必須走入社會、成為公共服務的支柱。台灣的防災經驗顯示，社會防災韌性無法一蹴可幾，也不能只靠政府推動，必須建立在堅實的科研基礎、公私協力的運作機制，以及公民社會的積極參與之上。

吳誠文指出，國科會長期投入災害科學、預警系統與風險治理的研究應用，與民間企業與非營利組織合作，包括慈濟基金會、全家便利商店、中華電信等夥伴。現透過數據應用、物流網絡與創新技術，在災前整備、災中應變與災後復原各階段，發揮極為關鍵角色。

吳誠文表示，研習營是「從理念走向行動的跳板」，可望推動新型國際合作模式，讓科技成為連結全球社群、推動韌性社會的橋梁。台灣不僅積極分享經驗，也持續在國際舞台上實踐「科技為善」理念，以具體作為貢獻全球防災與永續發展目標。

國科會指出，本次研習營聚焦6大主題，包括非政府組織在災害應對的角色、公私合作政策網絡、科技應用賦能、跨境合作案例分享、重大災害後的社會學習，以及韌性社會的未來展望。

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國科會表示，前聯合國秘書長減災事務特別代表暨聯合國減災辦公室（UNDRR）負責人水鳥真美（Mami Mizutori）在專題演講指出，全球災害風險日益複雜，應用科技成果結合全社會參與，配合跨國協作與跨部門整合，方能有效提升社會整體韌性。

國科會也指出，研習營安排慈濟新店靜思堂、國家災害防救科技中心與中央災害應變中心等參訪行程，展現台灣在科技防災與公私協力的前瞻與行動。（編輯：林克倫）1140623

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