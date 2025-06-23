詐團間諜軟體詐得近500萬 橋檢跨國合作起訴4人

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（中央社記者張已亷高雄23日電）李姓詐團首謀涉以間諜軟體遠端操控他人手機，將被害人網路銀行款項轉至人頭帳戶，詐得近500萬元；經橋檢與新加坡警方合作，4名詐團幹部遭起訴，至於逃亡李男另行通緝。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，李男於民國111年12月間取得含有木馬程式間諜軟體，112年3月間陸續招募蔡男等4人加入詐欺集團，並將機房設在高雄市橋頭區新興路及澎湖縣馬公市西文里。

檢方表示，蔡男等4人負責擔任詐團「系統商」角色，由他人在網路上假冒購物賣家，透過社群軟體刊登廣告，誘騙新加坡與馬來西亞被害人使用通訊軟體聯繫後，再詐騙被害人以智慧型手機下載安裝含有間諜軟體的假APP「銘羊天下」。

檢方指出，詐團成員還假意要求被害人使用網路銀行帳戶轉帳儲值，當被害人登入假網路銀行網站或假APP，並輸入網路銀行帳密資料時，詐團成員就透過間諜軟體取得被害人網路銀行帳號密碼，再奪取手機使用權限，並將被害人款項轉入詐騙集團掌握的人頭帳戶。

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檢方表示，經被害人向新加坡警方報案後，由高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組，並與新加坡警方合作，分別調查取證、共享情資。

檢方指出，估計詐團詐得約新台幣495萬元，另扣押蔡男等人房產及虛擬貨幣約2000萬元，後續依洗錢、三人以上以網際網路犯加重詐欺等罪嫌，起訴蔡男等4人，並建請法院從重處8年以上徒刑。（編輯：吳素柔）1140623