韓國名廚白種元品牌 涉偽標原產地送檢查辦

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）由韓國知名廚師白種元創立並擔任公司代表的連鎖餐廳品牌THEBORN KOREA，因涉嫌偽造旗下大醬、辣炒章魚等產品中部分原料的原產地標示，已送交檢方查辦。

韓聯社引述司法界人士說法報導，國立農產物品質管理院特別司法警察已在4日將THEBORN KOREA法人及旗下一名員工，依違反原產地標示法送交首爾西部地方檢察廳。

THEBORN KOREA推出的大醬、辣炒章魚等產品標榜本土原料，但被發現部分原料其實是海外進口。此外還有粥、麵包類產品涉嫌廣告不實，在調理過程中使用工業用金屬製廚具等質疑。

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白種元旗下食品及餐廳品牌今年初接連爆出負面消息，警方5月表示共有14件與白種元及THEBORN KOREA相關、涉嫌違反食品標示廣告法及食品衛生法等罪嫌的案件正在調查。

白種元也因此發布影片道歉，宣布暫停一切演藝活動。白種元曾主持過多個綜藝節目，並擔任NETFLIX料理實境節目「黑白大廚」評審，贏得高人氣。（編輯：田瑞華）1140623