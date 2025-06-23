女高中生科展作品遭撤獎 醫學系錄取資格台大將討論

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（中央社記者許秩維台北23日電）台中一名女高中生錄取台大醫學系，卻被質疑科展作品抄襲，經科教館審查後，決議撤銷獎項。台大今天表示，已收到檢舉，將召開會議討論這名學生的醫學系錄取資格。

台中一名女高中生今年錄取台大醫學系，日前卻在網路社群被質疑，科展作品疑似抄襲指導教授期刊論文。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，經科教館審慎評估及審查委員專業判定，確認作品有違反研究倫理之實，決議撤銷此作品於「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」參展資格及所獲獎項，並追回獎狀及獎金，2名作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

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台灣大學今天傍晚透過文字回應，這名學生原本有透過申請入學管道錄取台大電機系，但因其已透過繁星推薦管道錄取台大醫學系，依據招生規定，已喪失原申請入學統一分發資格。

台大說明，校方已接到相關檢舉，學校將召開會議，討論這名學生的醫學系錄取資格。（編輯：陳仁華）1140623