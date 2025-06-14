高中生錄取台大醫遭爆科展抄襲 台大：繁星未採學習歷程不影響資格

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（中央社記者陳至中台北14日電）台中一名女高中生今年錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。台大今天表示，學生是以不採計學習歷程的繁星管道錄取醫學系，不影響錄取資格。

台中一名女高中生今年同時錄取台大醫學系和電機系，獲得媒體報導，但近日卻在社群被爆出，科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。

台灣大學校方今天表示，該名學生選擇以「繁星推薦」管道錄取醫學系，這項管道沒有採計「學習歷程」，唯一可能影響的只有面試。

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台大指出，該名學生在面試中表現良好，獲得評分教師一致認可。「因此目前來看，不影響她的錄取資格。」

根據簡章，台大醫學系「繁星推薦」第一階段的比序項目，第一順位是在校學業成績全校排名百分比，第二順位是學測國文、英文、數學A、自然4科總級分，之後各順位是各科在校成績校排百分比。第二階段為面試，占100%。（編輯：謝雅竹）1140614