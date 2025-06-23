高中生遭疑科展抄襲 科教館：違研究倫理撤獎項

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（中央社記者許秩維台北23日電）台中一名女高中生錄取台大醫學系，被質疑科展作品抄襲。台灣科教館今天表示，經查學生確實有進行研究，但數據整理、研究報告內容部分違反研究倫理，因此撤銷獎項並追回獎狀獎金。她的繁星推薦錄取大學資格目前未受影響。

台中一名女高中生今年錄取台大醫學系，日前卻在網路社群被質疑，科展作品疑似抄襲指導教授的期刊論文。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，有關第64屆中華民國中小學科學展覽會及2025年台灣國際科學展覽會的參賽作品「硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究」，科教館近日召開兩次專業審查會議，並邀請2名作品作者及指導老師到審查會現場說明。

科教館提到，根據2名作者及指導教師陳述，以及實驗操作流程的描述、檢附的實驗日誌、校方提供的學生出勤紀錄等，皆顯示2名學生確實有進行研究，但在數據蒐集及處理、全國科展作品說明書、國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事。

經科教館審慎評估及審查委員專業判定，確認作品有違反研究倫理之實，依據相關規定，決議撤銷該作品於「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」參展資格及所獲獎項，並追回獲得的獎狀及獎金，2名作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

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科教館重申，自111年起已積極推廣研究倫理觀念，在每年中小學科展縣市說明會、高中職科展推廣活動、教師研習、科展報名注意事項等均一再強調和宣導；科教館十分重視研究誠信，呼籲全國師生恪守學術倫理，營造優質且公平的學術環境。

另外，台大校方日前以文字回應，這名學生是透過繁星推薦管道錄取醫學系，這項管道並未採計學習歷程，唯一可能影響的只有面試；然而學生在面試中表現良好，獲得評分教師一致認可，因此目前來看，不影響她的錄取資格。（編輯：陳清芳）1140623