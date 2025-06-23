雲林官網AI翻譯通11種語言 準確度6成方便外籍人士

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（中央社記者蔡智明雲林縣23日電）雲縣府官網導入AI智慧軟體翻譯提供英、日等11種語言版本，但準確度約6成，日文翻譯把縣長張麗善翻成「張立山」；計畫處指出，雖不能百分百準確，已能讓外籍人士瞭解雲林縣訊息。

雲林縣政府計畫處長李明岳今天接受中央社記者訪問說，雲林縣外勞多，與國外交流也日益頻繁，因此在這個月導入免費AI智慧軟體翻譯與縣府網站連結，方便外籍人士瞭解縣府施政與縣內各項活動。

李明岳說，因為目前AI翻譯無法達到百分百正確，所以官網也會顯示「此為機器直接翻譯，內容可能不準，警請見諒」字幕。

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李明岳強調，因為人名、地名是譯音，日文有平假名、片假名、漢字才容易發生錯誤，把張麗善譯成「張立山」，不過AI有學習功能，錯誤會逐漸減少。

李明岳指出，官網AI翻譯功能支援英文、日語、韓語、印尼語、越南語、泰語、馬來語、印度語、荷蘭語、西班牙語、德語11種語言，大大提升國際友善度與資訊平權，如外勞看官網就能得知近期雲林縣有哪些活動可以參加。（編輯：陳仁華）1140623