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雲林家扶助銀髮族圓婚紗夢 張麗善見證獻祝福

2025/6/16 17:28（6/16 18:06 更新）
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雲林家扶中心16日為兩對6旬的祖父母舉辦婚禮，縣長張麗善（中）擔任證婚人，並表示，人的一生面臨很多的挑戰，銀髮族「新人」們透過堅毅的感情攜手走過，這是很多年輕夫妻的典範。中央社記者姜宜菁攝 114年6月16日
雲林家扶中心16日為兩對6旬的祖父母舉辦婚禮，縣長張麗善（中）擔任證婚人，並表示，人的一生面臨很多的挑戰，銀髮族「新人」們透過堅毅的感情攜手走過，這是很多年輕夫妻的典範。中央社記者姜宜菁攝 114年6月16日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林家扶中心今天為2對6旬的銀髮族夫妻圓婚紗夢，「新人」感動地說達成人生願望，彼此相吻印證40多年愛情。雲林縣長張麗善擔任證婚人，獻上祝福。

雲林家扶中心表示，為圓服務家庭2對結縭近半世紀的銀髮族穿著婚紗夢，今日在雲林縣虎尾鎮富士春落羽松舉辦「攜手一生～愛的典範」婚禮。

張麗善指出，看著「新人」們深情一吻直呼感動，六月新娘最美麗，66歲吳永宗與64歲吳秀准圓了等待47年婚紗夢想；68歲林連興與63歲蘇美玲結婚45年後，阿嬤再披婚紗與阿公走向愛的大道，見證永恆的愛。今天很榮幸證婚，也致上深深祝福。

她表示，人的一生要面臨很多挑戰，「新人」們透過堅毅的感情攜手走過，這是很多年輕夫妻的典範，希望年輕夫妻學習這2對夫婦，不論家庭經濟困難或是病魔挑戰，都能夠互信互諒互愛，彼此守住對方，讓對方感受到溫暖，能夠成為對方的後盾。

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雲林家扶中心指出，吳永宗、吳秀准當年結婚時，因家境清貧加上傳統習俗適逢親人過世後百日內不得舉辦喜事，吳秀准因而未能穿婚紗；林連興與蘇美玲是勇敢生命鬥士，阿公近年健康不穩定，但夫妻感情更堅定相互扶持。

舉辦銀髮族夫妻「攜手一生～愛的典範」婚禮，雲林家扶中心表示，希望能讓「新人」們重溫結婚時甜蜜與喜悅，也能獲得大家的祝福，更堅強、更幸福地走下去。（編輯：戴光育）1140616

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