男子車禍致雙腳癱瘓 經犯保支持終翻轉人生

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（中央記者劉世怡台北23日電）犯罪被害人權益保障法新法上路2年，犯保協會今天舉行記者會，重傷被害人陳穎生說，車禍致雙腳癱瘓後，經犯保支持，他投入健力運動，並成為計程車司機、持續分享經驗回饋社會。

犯罪被害人權益保障法修正後，於民國112年7月1日上路，追求衡平被害補償與保護服務的比重，重新定位被害補償金制度，健全跨部會聯繫機制，其中保護服務篇章強化對重傷被害人的協助與經費補助，犯罪被害人保護命令篇章則首創國內刑事法制先河及積極處理新興數位性暴力議題，以及犯罪被害補償金，因應制度大幅提高補償金額。

犯保協會與台灣高檢署今天舉行新法上路2年記者會，法務部長鄭銘謙到場致詞，並邀請重傷被害人到場分享走過創傷及希望的歷程，以及馨生保護服務據點的故事。

鄭銘謙致詞表示，回顧2年來的推動成果，看到不只是法治的進展，更是對生命價值的尊重與同理，他持別提到，在重大兒虐案件中，被害人及其家屬的處境與聲音，正深刻考驗司法對人性與正義的回應。

重傷被害人陳穎生說，10多年前因車禍導致雙腳癱瘓，但他不向命運低頭，雖然無法再從事過去熱愛的戶外活動，但他轉而投入健力運動強健體魄，今年還拿下全國身心障礙國民運動會的健力肢障男子第八級金牌。

陳穎生表示，在苗栗犯保協會支持下，他6年前取得證照，成為計程車司機，並且經常參與犯保各項活動，分享自身經驗，為其他重傷被害人點燃希望的火光。

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另外，花蓮某間麻辣鍋老闆陳令曉表示，因為員工車禍重傷事件接觸到犯保協會，原本難以相信國家竟有一個無償協助被害人的體制，卻因親眼見證犯保協會的陪伴與支援，深受感動，因此將店面也供為花蓮犯保協會的第1處馨生保護服務據點，也投入志工行列。

記者會新聞資料則提及，高檢署與犯保協會持續協助精進各項制度，以「被害人為中心」的理念，網絡機關及社會各界合作，建構更加友善、周全的被害人保護與兒少司法支持體系，讓被害人聲音在司法過程中被聽見。（編輯：方沛清）1140623