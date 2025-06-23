馴龍高手讓影迷心服口服 連兩週登北美票房冠軍

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影片來源：環球影片 官方頻道

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）業界今天的預估數據顯示，翻拍2010年熱門動畫片的「馴龍高手」（How to Train Your Dragon）真人版，連續第2週稱霸北美票房。

法新社報導，「馴龍高手」海撈3700萬美元，足以打敗恐怖系列片「28年毀滅倒數」（28 Years Later），後者雖與2007年的「28週毀滅倒數：全球封閉」（28 Weeks Later）時隔近20年推出，仍有3000萬美元表現。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，相隔這麼久才出新作「並沒有產生負面影響，事實上，還給了新片時間來添進年輕一輩的觀眾群」。

週末表現最令人訝異的，或許是「地球特派員」（Elio）票房比預料要低，這部成本1.5億美元的動畫片以2100萬美元票房排名第3。

葛羅斯表示，2100萬美元票房對大多數動畫片來說都算好，但這部獲影評盛讚的作品，卻創下皮克斯（Pixar）院線開映最差表現。

迪士尼的「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）上映第5週再進帳970萬美元，排名第4。根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）的數據，這部片迄今全球累計票房達9.1億美元。

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排名第5的是「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的諜報動作片系列最新章「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible -- The Final Reckoning），北美票房660萬美元，全球累計票房達5.4億美元。

排名第6到第10的作品依序為：「天作之合」（Materialists），580萬美元；「捍衛任務：復仇芭蕾」（Ballerina），450萬美元；「小子難纏：空手道傳奇」（Karate Kid: Legends），240萬美元；「絕命終結站 血脈」（Final Destination: Bloodlines），190萬美元；印度犯罪劇情片Kuberaa，180萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140623