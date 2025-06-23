東京都議會選舉席次創新低 自民黨危機意識升高

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本執政黨自民黨在22日的東京都議會議員選舉失去第一大黨地位，甚至沒有守住原有的30席。這次敗選被認為是受到物價持續上漲及政治獻金問題影響，也引發對於7月參議院選舉的危機感。

日本東京放送電視台（TBS）報導，由東京都知事小池百合子擔任特別顧問的都民第一會成功拿下31席，重回第一大黨地位。小池百合子今天在東京都廳受訪時表示，「我們提出守護都民生活的具體方案，成功獲得大家的共鳴」。

對於支持小池的自民黨慘敗，她僅簡短說，「我想當中也有辛苦的部分，總之能讓希望把東京打造成世界第一的候選人當選，這是好事」。她也提到，這次當選的女性議員達到48人，創下歷來最多紀錄，「大家的能力都很出色，能給都議會帶來多元意見，這是選民的選擇所帶來的結果」。

自民黨從30席縮水至21席，創下歷來最低紀錄，未能跳脫政治獻金風波影響，拱手讓出第一大黨的位置。公明黨也未能達成連續第9次「全員當選」的紀錄。

自民黨總裁（黨魁）、首相石破茂表示，「我們確實受到非常嚴厲的審判，不過，我們也必須好好分析，究竟是哪些部分沒有傳達到選民心中，並加以改進」。

根據ANN出口民調，都民第一會鞏固了原本9成支持層選票，在無黨派選民中也獲得約2成支持率。另一方面，自民黨只鞏固了約5成選票。

選情調查公司JX通信社代表取締役米重克洋分析，可能出現了「沒把票投給自民黨的自民黨支持者」，這部分選票轉向了都民第一會。

東京都議會選舉被視為7月參議院選舉的前哨戰。2025年是每12年一次的「巳年選舉」（蛇年），也就是4年一次的東京都議會選舉和3年一次的參議院選舉同年舉行。上次是在2013年，是前首相安倍晉三第2次上台後的首場大型選舉。

當年自民黨與公明黨在東京都議會選舉共增加20席，並憑藉這股氣勢，在參議院選舉中也增加了32席，取得壓倒性勝利，成功化解「扭曲國會」（參、眾院過半數政黨不同）的困境。

日媒分析，都民第一會勝選的關鍵在於小池百合子的人氣，以及「免除夏季水費基本費用」等政策贏得民心，雖然東京都議會以往被視為「國政的先行指標」，但是都民第一會畢竟是僅限於東京都的地方政黨，因此支持小池的選票在參院選舉會流向哪些政黨，值得關注。

根據民調，選民在這次選舉中最重視的是「因應物價上漲對策」，占65.8%，其次依序是「就業與薪資」、「醫療、照護與社福」，「政治獻金問題、政治改革」排在第4，有25.3%。

米重克洋分析，「執政黨在物價上漲方面遲遲拿不出解決辦法，對都議會選舉造成很大影響」。

此外，這次選舉儘管有高人氣的農林水產大臣小泉進次郎站台，自民黨依舊大敗。

究竟小泉進次郎是否起到拉抬聲勢的效果。日媒分析，雖然自民黨在全國範圍的支持率正在回升，但是在東京仍十分有限。尤其是自民黨在年輕族群中的支持率偏低，成為此次慘敗的重要因素。

其他政黨方面，國民民主黨從原本的零席一舉拿下9席；參政黨也從零席擴增至3席。立憲民主黨以17席成為第一大在野黨；共產黨減少5席，共獲得14席，退居第二大在野黨，值得注意的是，當選的14人中，有13人是女性。

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