東京都議會選舉 都民第一會重返第一大黨

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（中央社記者戴雅真東京22日專電）日本東京都議會議員選舉今天投開票，根據開票結果，都民第一會成功奪回第一大黨地位，自民黨席次大幅減少，創下歷史新低。原本在議會中沒有席次的國民民主黨一舉拿下9席。這次選舉結果勢必將對隨後的參議院選舉產生影響。

東京都議會議員本屆任期將於7月22日屆滿，今天舉行投開票。今年共有295人登記參選，創下1997年應選席次訂為127席以後，候選人最多的紀錄；42個選區將選出127席議員。

這次選戰聚焦自民黨能否維持都議會第一大黨，以及支持小池百合子的自民黨、都民第一會、公明黨陣營能否取得過半的64席。共產黨、立憲民主黨等勢力是否席次增加，也是受關注焦點。

根據開票結果，自民黨席次從30席縮水至21席，比2017年的最低紀錄23席再創新低。公明黨從23席減少至19席，都民第一會則從26席增至31席。支持小池的3黨陣營成功取得過半席次。

讀賣新聞報導，投票截止後，出口民調就看好都民第一會將奪回最大黨地位，都民第一會代表（黨魁）森村隆行接受媒體採訪表示，「我們的工作得到選民一定評價，能在東京都政績中感受到都民第一會的努力」。

這次選舉與2021年都議會選舉的不同之處在於，擔任特別顧問的東京都知事小池百合子從選舉公告日起就四處為候選人站台。森村表示，「（選民）對小池知事的支持，與對本黨的支持是連動的。她親自到場站台，成功展現她與各候選人之間的聯繫」。

都民第一會推出37名候選人，強調與小池之間的緊密聯繫，藉由小池才剛宣布的「免除夏季水費基本費用」等政策贏得民心，在中央區、中野區等地勝選。

自民黨這次只有推出42名候選人，與上屆相比大幅減少。除了今年初爆出政治獻金爭議外，對於物價上漲的不滿也反映到執政黨選情上，儘管在港區、新宿區等地成功當選，但在許多選區都陷入苦戰。都聯會長井上信治表示，「我們收到都民嚴厲的評價」。

由於基本盤支持者「創價學會」成員逐漸高齡化，公明黨這次推出22名候選人、19人當選，未能達成連續第9次全員當選的紀錄，36年來首次有候選人落選。儘管公明黨支持小池百合子，激烈選區也獲得她親自站台，依舊未能爭取足夠支持。

國民民主黨在2021年首次挑戰東京都議會選舉，當時4名候選人全數落馬。這次一舉推出18名候選人，晚間11時10分左右，第一個候選人「確定當選」的消息傳來，開票中心響起一片掌聲。國民民主黨最終一舉拿下9席，黨內氣氛熱烈。

去年在東京都知事選舉以166萬票拿下第2，大幅動搖選情的前廣島縣安藝高田市長石丸伸二，這次成立地方政黨「再生之道」推出42名候選人，最終全數槓龜，一席未得。

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他晚間表示，「作為黨代表，我沒有執著於結果。我們的目標是參選，這一點已經實現了」。

石丸今年1月成立「再生之道」，主張「促進廣泛的政治參與」，並公開徵求候選人，吸引1128人報名，最終推出42名候選人，與自民黨並列最多。石丸本人沒有參選，加上政黨知名度不高，且沒有提出明確的具體政策，成為主要敗因。（編輯：陳正健）1140622