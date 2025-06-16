小泉進次郎躍居日本首相熱門人選 釋出儲備米助贏民心

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）產經新聞與日本富士新聞網（FNN）14、15日進行的聯合民調顯示，被問及「誰最適合擔任下一任日本首相」，最近臨危受命擔任農林水產大臣、釋出儲備米解決日本高米價問題的小泉進次郎以20.7%支持率居首，高於前經濟安全保障擔當大臣高市早苗的16.4%。

民調顯示，與5月的前次民調相比，原本位居第2的小泉，和上次居首的高市名次對調，可能是釋出儲備米政策帶來的效果。

上月甫就任農林水產大臣的小泉進次郎首要任務就是讓持續飆漲的米價下降，他取消儲備米的競標制改採協商合約制，盼儲備米加速在市面流通，並且提早進口米的招標時間。他還走訪產稻縣，與米農溝通，希望他們理解釋出儲備米壓低米價的政策。

根據6月9日公布的超市稻米平均售價，每5公斤米含稅價為4223日圓（約新台幣864元），雖然已經連續兩週下跌，但比起前一週僅下降了37日圓，且依舊是去年同期約兩倍的高價。

被看好成為下任日相的民調第3名為現任首相石破茂，支持率7.9%，接著依序為立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥（6.8%）、前外相河野太郎（4.2%）、國民民主黨代表玉木雄一郎（4.1%）、官房長官林芳正（2.4%）。

這次民調，選項包含執政黨與在野黨的12名政治人物，其餘5人的支持率不到1%。回答「名單中沒有合適人選」的有25.0%。

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但若以自民黨支持者來看，小泉進次郎以27.7%支持率高居第一，接著是石破茂18.1%，以及高市早苗14.1%。

依年齡層來看，小泉在18至29歲、60歲以上，以及70歲以上這3個年齡層居首。尤其是70歲以上有30.6%支持小泉，遠高於高市的7.6%。另一方面，高市則在30多歲、40多歲與50多歲領先。（編輯：唐佩君）1140616