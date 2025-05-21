小泉進次郎就任農林水產大臣 宣布儲備米暫停競標

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本面臨30年來最嚴重米荒，身為農林水產大臣的江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，今天請辭獲准，由眾議員小泉進次郎繼任。小泉能否讓飆漲的米價降價成為施政最大課題，他晚間在就任記者會上宣布，暫停政府儲備米的競標。

日本放送協會（NHK）報導，小泉傍晚出席在皇居（皇宮）舉辦的認證儀式後，正式就任農林水產大臣。晚上，他出席在農林水產省舉辦的就任記者會時表示，首相石破指示他要研議善用協商合約，讓儲備米可順利交貨。

小泉表示，「下週預定實施的儲備米競標暫停，已指示事務部門，儘速整理出具體對策，思考如何在協商合約的情況下，將採何種條件才能讓儲備米可順利交貨」。

小泉進一步表示，「在新開始實施的協商合約當中，希望能明確地降低米價。已指示要從零出發，思考新的制度，將採取大膽的手法」。

日本政府在至今釋出儲備米之際，採行競標的作法，由出價較高的業者標得儲備米，但有人指出，如此一來導致米價居高不下，應該調整作法才對。小泉就任農林水產大臣，一改競標的作法，將實施協商合約的作法，是否能促使米價下降，值得關注。

今年3月日本政府開始釋出儲備米以後，米價仍居高不下，超市的米價平均價仍維持在去年同期的2倍左右，民眾反映政府釋出的儲備米未能順利上市。今年3月業者標得的儲備米21萬噸當中，到4月27日為止，流通在市面上的僅10%。

有關美國川普（Donald Trump）政府關稅措施，日美正進行關稅談判一事，小泉表示，「我國農林水產品與食品的出口當中，銷往美國的占17%，出口額達2429億日圓（約新台幣510億元），美國的關稅措施對日本的出口影響不小。日美談判時，在不犧牲農業的方針下，為了確保國家利益，將與相關省廳（部會）合作因應」。

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就在日本民眾買不到米、米價飆漲之際，身為農林水產大臣的江藤拓18日於執政黨自民黨佐賀縣連（相當於地方黨部）在佐賀市內的一場演講時說：「我沒買過米。坦白說，我的支持者送我很多米，多到可以賣的程度，就在我家的食品儲藏室中。」

這番話經媒體報導後，民怨高漲，認為江藤無法苦民所苦。江藤雖撤回發言、致歉，但仍持續辯解，改稱「家中的食品儲藏室僅兩張榻榻米大而已」，此言更激怒人民，被指提油救火。江藤今天上午向首相石破請辭獲准。媒體指出，江藤實質上是遭撤職。（編輯：田瑞華）1140521