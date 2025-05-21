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日本農水大臣失言「沒買過米」 石破茂擬首次更換閣僚

2025/5/21 07:12
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（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本正面臨30年來最嚴重的米荒、米價飆漲，農林水產大臣江藤拓日前竟說「我沒買過米」，挨轟未能苦民所苦。日相石破茂雖然出面致歉，還召見江藤給予嚴厲警告，但風波未平息，據知石破已決定將他撤換，將成為石破政權上任以來首次更換閣僚。

時事通信社報導，多名相關人士透露，石破茂20日已經決定撤換64歲的江藤拓，等同讓江藤引咎辭職。這是石破政權上任以來首次更換閣僚，勢必會引發對於首相任命的問責，對政權造成打擊。

江藤18日在執政黨自民黨佐賀縣連（相當於地方黨部）在佐賀市內召開的「政經講座」上受邀演講，提到「我沒買過米。坦白說，我支持者送我很多米，多到可以賣的程度，就在我家的食品儲藏室中」。

他的發言引發批評，在野黨稱他根本就是「令和的瑪麗安東尼（法國王后，傳言曾說過飢民沒有麵包吃，為何不吃蛋糕）」，日本民眾也大多認為，官員應該體會庶民的辛苦，這種失言十分嚴重，不能輕鬆放過。

江藤隨後表示，他被老婆打電話罵了，稱家裡其實有定期買米。但媒體詢問他是否要「撤回」發言時，他回答，「不是撤回，而是修正」，且不願正面回應是否為此考慮進退。

石破茂19日把江藤召見至首相官邸，給予嚴厲警告，但當時仍表示會讓他留任。石破茂也出面表示，「身為任命者，我深感抱歉。這項發言大有問題」。

然而，包括立憲民主黨在內的5個在野黨20日一致要求撤換，或讓江藤辭職，並表示考慮提出對農林水產大臣的不信任案。

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由於自民黨是少數執政黨，一旦不信任案提出將有可能通過，石破茂因此改變了原有看法。此外，江藤的失言攸關全日本民眾都在關注的米價問題，被認為可能影響即將到來的夏天參議院選舉，石破可能因此考慮換人止損、減少負面效應。

江藤是眾議院宮崎2區議員，連任8屆，是農林派議員之一，在去年11月組成的第二次石破內閣出任農林水產大臣，上任僅7個多月。（編輯：陳承功）1140521

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