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米價飆漲通膨續升溫 日本核心通膨2年來新高

2025/5/23 10:34（5/23 10:40 更新）
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示意圖。（圖取自pakutaso圖庫）
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（中央社東京23日綜合外電報導）官方數據顯示，日本4月核心通膨增溫至3.5%，米價則比去年同期幾乎翻漲一倍。

法新社報導，日本扣除生鮮食品的核心消費者物價指數（Core CPI）從3月的3.2%攀升至3.5%，高於市場所預期的3.4%，這可能讓市場對日本央行即將升息的預期更為堅定。

據總務省的資料顯示，進一步連同能源也扣除後，則核心CPI上升至3%，也較3月的2.9%高。

4月的整體通膨年增3.6%，與3月持平，但已連續超過3年高於日本央行2%的目標。

今天公布的官方數據顯示，日本4月米價較2024年同期大幅飆漲98.4%，漲幅也高於3月的年漲92.5%。

然而，美國總統川普的貿易政策帶來不確定性，可能促使日本央行堅守目前立場。日本央行（BoJ）在5月初的會議中，決定維持主要利率不變。

但日本央行也警告，關稅加劇全球經濟的不確定性，同時也下修對日本經濟成長的預測。

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凱投宏觀公司（Capital Economics）的資深經濟學者提里安特（Marcel Thieliant）說：「每週米價已顯示穩定的跡象，因此米價漲勢很快就會開始放緩」。

他還指出，預計日本央行「將在今年進一步收緊貨幣政策」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1140523

#日本央行
#總務省
#通膨
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