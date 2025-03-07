路透：日本通膨壓力升 日銀可能最快5月再次升息

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（中央社東京7日綜合外電報導）3名消息人士透露，日本薪資上漲和食物成本續升帶來的通貨膨脹壓力，可能促使日本央行日本銀行的理事會最快在4月30日至5月1日召開的貨幣政策會議上，討論再次調高基準利率。

路透社引述消息人士報導，日銀屆時是否將升息或等到今年稍晚才出手，不只取決於物價展望，還得看美國總統川普（Donald Trump）的政策如何影響金融市場。

日銀1月才將利率調高1碼（0.25個百分點）至0.5%，因此外界普遍預期，日銀在本月18至19日舉行的決策會議將維持利率不變。

日銀副總裁內田真一5日也告訴媒體記者：「我們又不是每次會議都要升息。」這番說法基本上排除了本月升息的可能性。

但消息人士指出，日銀下次升息出現在5月會議的機率將升高，尤其因為屆時日銀將首次發布至2027會計年度的日本單季經濟成長和通膨率預估。

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由於日本企業持續將上漲的原物料及勞動成本轉嫁出去，使得日本1月總體通膨率攀升至2年來高點4%，是日銀目標的2倍，導致許多日銀官員認為物價有看漲的風險。

消息人士說，這可能導致日銀調高5月將發布的物價展望，並促使決策官員討論升息的可行性。（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140307